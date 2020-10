The Walking Dead : pourquoi Rick Grimes n’est-il pas revenu chez lui après la saison 9 ?

La série The Walking Dead : The World Beyond apporte enfin quelques éléments de réponse quant à ce mystère. Et on commence à comprendre pourquoi Rick Grimes n’est jamais retourné chez lui.

Rick Grimes a été conduit loin de ses amis et de sa famille au cours de la saison 9 de The Walking Dead. Si nous ne l’avons pas revu depuis, nous savons pourtant qu’il a été emmené par Anne / Jadis, qui travaillait pour le Civic Republic Military.

Quel destin pour Rick Grimes ? – Crédit : AMC

Dans la saison 10, Michonne a découvert des preuves que Rick était toujours en vie sept années plus tard. Cet intrigante découverte pose alors une question majeure. Pourquoi Rick Grimes n’est-il pas rentré chez lui ?

Qu’est-il arrivé à Rick Grimes ?

Une force militariste est au service du commandant colonel Kublek. Cette force fait partie du réseau des trois anneaux, une alliance de trois colonies majeures dont celle du campus d’Omaha, d’ou viennent les jeunes protagonistes de la série. Comme établi dans Fear the Walking Dead, le CRM travaillerait sur un remède contre le virus du marcheur et le travail du Dr Leo Bennett, père des héroïnes Iris et Hope, serait la clé de leur mission.

Iris et Hope commencent à recevoir des messages troublants de leur père. Ce dernier révèle qu’il n’est pas en sécurité et qu’il est retenu contre sa volonté. Iris confronte alors Kublek. Cette dernière cherche à savoir pourquoi son père n’est pas autorisé à se déplacer librement.

Tel est le point de départ de World Beyond. Iris, Hope et leurs amis partent en voyage à travers le pays pour libérer le Dr Bennett du centre de recherche du CRM à New York. Il est alors facile de déduire que ce qui est arrivé au Dr Bennett est également arrivé à Rick ! Ce dernier est entré au service du CRM et n’a plus le droit de contacter ses proches.

Les théories développées par les fans se trouvent ainsi bouleversées par cette révélation importante. Nul doute que les prochains épisodes pourront donner davantage de détails quant à l’absence de Rick et son parcours.

Source : We Got This Covered

