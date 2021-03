The Walking Dead : Les pires morts de la série

The Walking Dead a eu son lot de morts violentes – Crédit : AMC

The Walking Dead a eu droit à son lot de morts plus atroces les unes que les autres. Il faut dire que les survivants vivent dans un monde post-apocalyptique peuplé de zombies, que même l’armée n’aurait pu arrêter. Chaque période a livré bon nombre de décès brutaux et violents, et la dixième, qui poursuit son récit avec un premier épisode centré sur Maggie, ne va pas y échapper. Alors que The Walking Dead approche de sa fin, retour sur les pires morts de la série, entre éventrement, décapitation et crâne fracassé.

Dale Horvath, éventré par un mort-vivant

C’est une mort horrible pour Dale Horvath, apprécié par tous les survivants mais aussi les spectateurs. Un homme à l’aura de grand-père doux, bien dans sa tête au milieu d’un chaos ambiant. Malheureusement, Dale Horvath se fait attraper par un zombie et est horriblement éventré. Une mort horrible qui a marqué les spectateurs avec ce sort peu enviable…

Noah, déchiqueté vivant par une armée de zombies

Cette mort survenue au début de la série aura marqué les spectateurs. Noah explore une ville pleine de zombies avec Glenn mais se retrouve emprisonné, dans un lieu fermé, avec ces derniers. Et l’armée de Marcheurs ne va pas laisser passer cette occasion, déchirant le corps du pauvre jeune homme, encore vivant. Glenn assiste à cette scène horrible depuis la vitre éclaboussée par des litres de sang.

Merle Dixon, transformé en mort-vivant

Merle Dixon est le grand frère de Daryl, connu pour être moins sympathique que ce dernier. L’homme est toujours apparu comme violent, raciste, sexiste… Mais lors de sa mort, Daryl fond en larmes, lui qui n’était pourtant pas attaché à son grand frère. Si les fans n’appréciaient pas forcément Merle, la réaction de son petit frère restera touchante. Daryl va tuer Merle Dixon à l’aide d’une arme blanche, hurlant de tristesse.

Hershel Greene, décapité par le Gouverneur

Hershel Greene était un homme bienveillant. Ce dernier ouvre sa maison aux survivants, se présentant comme protecteur, offrant des soins aux blessés. Hershel Greene sera mordu par un mort-vivant mais survivra en amputant sa jambe immédiatement. Le Gouverneur va lui « offrir » une mort brutale et terrible : décapité devant toute sa famille et ses amis. Un sort peu enviable, aussi terrible qu’être dévoré par les zombies.

Glenn Rhee, le crâne fracassée et réduit en purée d’hémoglobine

Glenn Rhee était présent depuis la première saison, personnage important et compagnon de Maggie. Malheureusement, le jeune homme sera la victime de Negan dans la série. Ce dernier, plus violent que jamais, lui fracasse le crâne avec Lucille, sa batte de base-ball nommée d’après sa femme décédée. La plus connue des morts de The Walking Dead.

Abraham, première victime de Negan

Et avant de tuer Glenn, Negan a commencé par Abraham, lui explosant le crâne de la même façon avec Lucille. Mais l’homme, d’un fort caractère, se relève après le premier coup, alors que son visage saigne, tenant tête à son assaillant. Negan termine de l’achever, alors que Abraham a affronté la mort en face. Une fin choquante pour un personnage adoré par les fans.

La mort du Gouverneur… qui aurait pu être bien pire

Le Gouverneur est un méchant terrifiant de The Walking Dead. Alors que l’antagoniste étrangle Rick Grimes, la lame de Michonne transperce son corps. Une lente agonie qui s’accompagne d’une ultime balle dans le crâne, le Gouverneur abattu froidement. Son sort aurait pu être bien pire : des zombies s’approchaient de son corps gisant. Les survivants ont presque été cléments avec lui.

Henry, la tête sur un pic

Henry est un enfant adopté par Carol et le roi Ezéchiel, placé sous leur protection, vivant dans un foyer stable et aimant. Malheureusement, Henry se fait assassiner et planté la tête sur un pieu… Si sa mort n’est pas la plus marquante, la réaction de Carol l’est totalement. Il était l’une des clés du bonheur de la femme, qui perd alors son enfant. Une épreuve terrible et traumatisante avec cette mise en scène macabre.

La mort de Sophia Peletier, fille de Carol Peletier

Quand la mort frappe dans The Walking Dead, les spectateurs sont souvent choqués. Mais lorsque la personne est une enfant, c’est d’autant plus difficile. Sophia Peletier, à la fin de la seconde saison, sort d’une grange devant laquelle se trouvent tous les survivants dont sa mère, Carol Peletier. Cette dernière s’effondre alors en découvrant que sa fille est désormais un mort-vivante. Les survivants décident d’abréger les souffrance de Sophia Peletier, dans les larmes...

Otis, livré aux Marcheurs par Shane

Shane a une dent contre Otis et lui a largement fait comprendre… Alors que les deux personnages sont entourés par des Marcheurs, le premier immobilise le second au sol. Otis sert alors de buffet frais aux zombies, qui ne font qu’une bouchée de son corps. Sa peau est arrachée, sa chair éventrée, tandis que le sang inonde le sol. Une mise à mort vraiment horrible.

Patricia, dévorée vivante en tenant la main de sa meilleure amie

Une autre fin violente et sanglante, celle de Patricia. Alors que la femme s’enfuit d’une ferme attaquée par les zombies, certains arrivent à s’approcher d’elle avant de la dévorer vivante. Dans ses derniers instants, la femme tient fort la main de Beth Greene, sa meilleure amie. Lori est obligé de les séparer, alors que Patricia sert de repas aux Marcheurs.

Sam, tué à cause de sa peur des zombies et entraînant sa mère, Jessie, avec lui

C’est une fin terrible pour Sam et sa mère, Jessie. Le petit garçon doit se recouvrir de boyaux, avec les autres survivants, pour marcher au milieu de zombies trop nombreux. Mais l’enfant est terrorisé et se met à pleurer, attirant l’attention des Marcheurs. Jessie tente de consoler Sam qui se fait alors dévorer vivant, sous ses yeux. Ne pouvant supporter la scène, sa mère hurle, amenant encore plus de zombies. Jessie est alors dévorée, à son tour, dans un flot de sang.

Bonus : Lori, la femme de Rick Grimes, tuée avec son bébé dans les comics

Passage côté comics pour cette mort choquante pour les lecteurs de The Walking Dead. Alors que Lori et Rick Grimes tentent de fuir le Gouverneur, ce dernier décoche une balle dans l’estomac de la femme. Ses organes jaillissent et Judith Grimes, alors dans ses bras, meurt avec elle… étouffée. Une mort brutale et terrible pour ce bébé, aux côtés de sa mère, qui marquera à jamais Rick Grimes.

