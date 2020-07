The Walking Dead : pourquoi Rick n’est-il pas amputé de la main dans la série ?

Dans les comics The Walking Dead, Rick perd sa main. Dans la série, les showruners ont décidé de seulement faire allusion à cet incident, sans jamais amputer le shérif.

On sait qu’il existe de nombreuses différences entre la série The Walking Dead et les comics dont elle est inspirée. Le personnage de Rick est cependant très fidèle à celui de la BD, à une petite exception près. Rick perd rapidement une main dans les comics.

Cet incident survient dans le numéro 28, qui correspond à la saison 3 de la série. Tout comme dans le show AMC, le Gouverneur, premier grand méchant de The Walking Dead, demande à Rick et son groupe de lui laisser la prison. Malgré les menaces, le shérif refuse de quitter l’endroit qui leur sert de refuge depuis plusieurs mois. Dès leur première rencontre, les hostilités sont donc ouvertes entre Rick et le Gouverneur.

Ce dernier décide de montrer au shérif et à ses amis que lui désobéir a des conséquences. Le Gouverneur coupe alors la main de Rick, qui se retrouve donc amputé pour le reste de la série de comics. Le héros s’adapte cependant au handicap.

Rick a gardé sa main pour des raisons pratiques

Malgré le souhait de Robert Kirkman, et de l’acteur Andrew Lincoln lui-même de faire subir le même sort au Rick de la série, les showrunners y ont renoncé, pour des raisons pratiques. Pour la production, le fait que Rick soit amputé d’une main aurait rendu trop compliquées toutes les futures scènes d’action. Il est vrai qu’on a un peu de mal à imaginer comment Grimes aurait pu continuer à mener avec succès toutes les futures attaques contre le gouverneur, Negan et les zombies, avec une seule main.

Les scénaristes du show AMC ont quand même fait quelques références à cet incident dans les plus récentes saisons. Dans le premier épisode de la saison 7, Negan menace Rick de couper la main de son fils Carl. Après avoir vu Glenn et Abraham se faire massacrer par le leader des sauveurs, Grimes sait que ce dernier ne plaisante pas. Il lui demande alors de couper sa propre main à la place de celle de son fils. Mais Rick et Carl sortent finalement entiers de cette scène. À plusieurs reprises, le shérif a blessé gravement sa main, notamment lorsqu’il se bat avec un zombie portant une armure pleine de dangereux pics.

Jusqu’à son départ de la série, Rick a cependant gardé tous ses membres, malgré les innombrables blessures dont il a souffert. Même après s’être fait empalé dans son dernier épisode, le shérif a survécu, et sera bientôt de retour en tant que héros du premier film The Walking Dead actuellement en production.

