The Walking Dead World Beyond : Rick avait raison à propos du Nebraska

Le Nebraska est-il épargné par la violence de l’apocalypse zombie ? Une théorie évoquée dans la saison 2 de The Walking Dead et confirmée par son spin-off, World Beyond.

Le Nebraska s’en est mieux sorti que le reste des USA – Crédit : AMC

Fort de dix saisons, et une ultime à venir, The Walking Dead est un incontournable du paysage télévisuel. Diffusée sur AMC, la série a désormais droit à un nouveau spin-off, disponible sur Amazon Prime Video, répondant au doux nom de The Walking Dead: World Beyond. Une série qui s’intéresse à l’après apocalypse, suivant de jeunes gens nés dans un monde peuplé de zombies. Et alors que World Beyond a introduit un nouveau zombie, le spin-off nous a également révélé que Rick Grimes est potentiellement toujours vivant. Et la dernière théorie en date vérifiée par World Beyond concerne également ce personnage, qui avait raison à propos du Nebraska dans la saison 2 de The Walking Dead.

Le Nebraska est bien une zone safe pour les survivants

Dave et Tony évoquent le Nebraska dans un épisode de la saison 2 – Crédit : AMC

C’est un passage célèbre de The Walking Dead, tiré de la saison 2 dans l’épisode « Nebraska ». Rick, Glenn et Hershel se retrouvent dans un bar avec des inconnus, Dave et Tony. Des hommes qui demandent « gentiment » au shérif de les amener dans la ferme où l’homme se trouve avec les autres survivants. Rick ne fait pas confiance à Dave et Tony, déclinant l’offre. Lorsque les hommes lui demandent où se rendre, le shérif répond « J’ai entendu que le Nebraska est sûr ». Une réponse en adéquation avec l’intuition de Dave et Tony, qui pensent également que cette zone est safe, du fait de la faible population et des armes à feu répandus.

Il s’avère donc que Rick, mais aussi Dave et Tony, avait raison depuis le début, confirme The Walking Dead: World Beyond. Le Nebraska était un havre de paix contre le danger, avant que cela ne change avec les actions meurtrières de l’armée. Mais une nouvelle génération a pu grandir là-bas, prouvant que la zone peut tenir contre les zombies. Si Dave et Tony avaient décidé d’aller au Nebraska, ces derniers seraient peut-être encore en vie. Car Rick Grimes a tué les deux hommes, menaçants.

Cette confirmation, près de huit ans après la diffusion de l’épisode, confirme que AMC cherche un univers étendu The Walking Dead, et une mythologie fournie. Rappelons qu’un film sur Rick Grimes, présumé mort (mais bien vivant) est dans les cartons de la chaîne. Il est possible que le long-métrage soit diffusé sur petit écran, se passant des cinémas.

