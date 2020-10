The Walking Dead World Beyond : Un nouveau zombie introduit dans l’épisode 2

The Walking Dead: World Beyond va dévoiler un nouveau zombie, pour encore plus de diversité dans les rangs des morts-vivants.

Un nouveau zombie va faire son apparition… – Crédit : AMC

The Walking Dead se conclura officiellement avec la saison 11. La dixième sera également l’occasion de découvrir si Maggie a pardonné à Negan, l’assassin de son compagnon, Glenn. Mais AMC n’en a pas terminé, pour autant, avec The Walking Dead. Un spin-off est diffusé depuis peu, répondant au nom de The Walking Dead: World Beyond, censé compléter la mythologie de l’univers. Et AMC annonce aujourd’hui l’introduction d’un nouveau zombie dans l’épisode 2 de la série.

Une nouvelle intrigue dans l’univers The Walking Dead

Qui aurait pu croire que The Walking Dead irait si loin ? Le week-end dernier fût diffusé le premier épisode de son spin-off, The Walking Dead: World Beyond, se déroulant dix ans après l’apocalypse zombie. La série met en scène Iris (Aliyah Royale) et Hope (Alexa Mansour), des sœurs, qui souhaitent retrouver leur père, scientifique à la cherche d’un remède.

Et ScreenRant évoque la présence d’un nouveau zombie dans The Walking Dead: World Beyond. Le site propose une vidéo le présentant dont la diffusion est prévue le 10 octobre à 16 heures, en France. Dans le spin-off, les créatures ne sont pas appelées les Marcheurs mais les Vides. Quant à Iris et Hope, les jeunes filles ont vécu en relative sécurité, loin de la menace zombie. Elles feront donc face à de nouveaux dangers, en dehors de leur abri. Le nouveau mort-vivant sera introduit dans l’épisode The Blaze of Gory, dont le synopsis est disponible ci-dessous.

Les survivants s’adaptent à la réalité d’une vie au-delà des murs de leur communauté. Iris tente de prendre les choses en main, malgré les réserves de Hope. Felix et Huck suivent les adolescentes tandis que le premier est forcé de faire face à des souvenirs douloureux.

The Walking Dead va continuer à étendre son univers

AMC a de gros projets pour son univers – Crédit : AMC

AMC a encore de gros projets pour The Walking Dead, malgré l’arrêt de la série principale avec une onzième saison.

Les producteurs de la série, Angela Kang et Scott Gimple, souhaite également se concentrer sur les personnages de Daryl et Carol, dont le lien fort est apprécié par les fans. Un spin-off qui devrait être diffusée en 2023. D’autres séries dans l’univers sont disponibles, comme un format dédié au web qui répondît à l’une des questions importantes de The Walking Dead : comment Rick a-t-il pu survivre, dans le coma ?

Pour finir, AMC développe un film sur Rick Grimes, ainsi qu’une nouvelle série appelée Tales of The Walking Dead.

Source : ScreenRant