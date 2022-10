CD Projekt travaille officiellement sur la suite de Cyberpunk 2077, une trilogie The Witcher et plus encore

CD Projekt RED vient d’annoncer une flopée de nouveautés pour les années à venir : une suite pour Cyberpunk 2077 (Project Orion), une nouvelle trilogie The Witcher, un premier spin-off de The Witcher solo et multijoueur (Project Sirius) et un second, un RPG à monde ouvert situé dans l’univers de la franchise (Project Canis Majoris).

Cyberpunk 2077 et The Witcher 3 © CD PROJEKT RED

CD Projekt vient tout juste d’annoncer qu’il travaillait sur une suite de Cyberpunk 2077, une nouvelle trilogie de jeux The Witcher, deux spin-offs de la franchise et un nouveau jeu original encore non divulgué. La nouvelle provient d’un large aperçu du pipeline de développement du studio polonais publié mardi, sur Twitter.

Une flopée d’annonces pour CD Projekt RED

La suite de Cyberpunk 2077 affiche ainsi le nom de code Project Orion. Elle sera développée par CD Projekt Red et cherchera à « prouver toute la puissance et le potentiel de l’univers Cyberpunk » comme l’a déclaré la société.

Une toute nouvelle IP, intitulée Project Hadar, est en incubation depuis la fin de l’année dernière. Elle entre actuellement en phase de conception par une petite équipe et sera distincte de The Witcher et de Cyberpunk 2077, a déclaré CDPR.

Pour The Witcher, CD Projekt a confirmé que le quatrième jeu principal de la série, annoncé plus tôt cette année, sera le début d’une nouvelle trilogie. Les trois jeux devraient sortir dans un délai de six ans après le premier.

Nouveaux jeux pour CD Projekt RED © CDPR

The Molasses Flood, le studio américain à l’origine de Flame in the Flood, acquis l’année dernière, va également travailler sur un spin-off de la franchise, sous le nom de code Project Sirius. CD Projekt décrit ce projet comme « une histoire inoubliable pour les fans existants de Witcher et les nouveaux publics ». Le titre fournira un gameplay à la fois solo et multijoueur.

Enfin, CD Projekt a annoncé qu’il travaillait avec un studio tiers, dirigé par d’anciens vétérans de la franchise The Witcher, sur Project Canis Majoris, un RPG à monde ouvert basé sur une histoire se déroulant dans l’univers de la franchise. D’un point de vue technologique, il sera basé sur Unreal Engine 5.

Vous pouvez retrouver toutes ces annonces sur le communiqué de presse officiel divulgué par le groupe et sur le compte Twitter du studio (ci-dessous).