The Witcher saison 2 : date de sortie, intrigue, casting, tout ce qu’il faut savoir

La saison 2 de The Witcher est extrêmement attendue par tous les fans du Sorceleur Geralt de Riv incarné par Henry Cavill. Quelle est la date de sortie sur Netflix ? Quelle est l’intrigue et quels sont les acteurs du casting connus à ce jour ?

La saison 2 de The Witcher se fait attendre par les fans de plus en plus impatients de découvrir la suite des aventures de Geralt, Yennefer et Ciri. En effet, la première saison de la série à succès s’est terminée avec Geralt retrouvant enfin Ciri tandis que le sort de Yennefer est encore incertain.

Geralt de Riv (Henry Cavill) dans the Witcher – Crédit : Netflix

Netflix révèle les informations sur la deuxième saison de The Witcher au compte-gouttes. Il y a deux mois, la plateforme de SVoD dévoilait un nouveau trailer. Alors que les fans s’attendaient à enfin découvrir la bande-annonce de la saison 2, il s’agissait seulement d’un trailer reprenant les scènes de la saison 1 pour célébrer les fêtes de fin d’année.

Quelle date de sortie pour la saison 2 de The Witcher ?

À l’heure actuelle, nous n’avons pas encore la date de sortie précise de la saison 2 sur Netflix. L’année dernière, la showrunner Lauren Schmidt Hissrich avait déclaré qu’il fallait s’attendre à une sortie en 2021. Néanmoins, il ne faut pas oublier que le tournage a été lourdement impacté par la pandémie de Covid-19.

En effet, le tournage a de nouveau été interrompu en novembre après le dépistage de plusieurs cas positifs à la Covid-19. En tout cas, une chose est sûre. Netflix ne va pas tarder à partager un teaser, voire une bande-annonce, de la saison 2 de The Witcher avec une date de sortie plus précise.

De plus, Netflix n’a pas encore annoncé le nombre d’épisodes de la deuxième saison de The Witcher. Étant donné que la première saison en a compté huit, il est presque certain qu’il n’y aura pas plus de dix épisodes pour la saison 2.

Quel est le scénario de la saison 2 de The Witcher ?

Nous savons d’ores et déjà que Geralt de Riv a retrouvé Ciri. Cependant, le sort de Yennefer lui est inconnu après la bataille contre l’armée de Nilfgaard. Il y a quelques mois, Netflix a révélé l’intrigue principale de la saison 2 sans rentrer dans les détails : « Convaincu que Yennefer est morte pendant la bataille de Sodden, Geralt de Riv emmène la princesse Cirilla (ndlr : Ciri) dans l’endroit le plus sûr qu’il connait, sa maison d’enfance à Kaer Morhen. Alors que rois, elfes, humains et démons du continent luttent pour la suprématie au-delà des murs, il doit protéger la jeune fille de quelque chose de bien plus dangereux : un pouvoir mystérieux qu’elle possède au fond d’elle ».

Yennefer (Anya Chalotra) dans the Witcher – Crédit : Netflix

Plus récemment, Netflix a dévoilé la toute première page du script de la saison 2. La première scène y est décrite de manière sanglante et terrifiante tandis que Geralt de Riv s’exprime mystérieusement. Autant vous dire que cette page du script a fait monter la hype auprès des fans, même si aucune information cruciale n’a été révélée.

En ce qui concerne les monstres qui seront présents dans la deuxième saison, nous vous avons déjà compilé la liste des nouveaux monstres que Geralt devra affronter. Netflix ne les a pas encore tous révélés, mais ceux que nous connaissons déjà laissent présager une saison encore plus terrifiante que la première.

Le casting et les personnages de la saison 2 de The Witcher

La deuxième saison de The Witcher 2 se focalisera évidemment sur Geralt (Henry Cavill), Yennefer (Anya Chalotra) et Ciri (Freya Allan), mais de nouveaux personnages feront également leur apparition. Il s’agit notamment d’Eskel le Sorceleur qui devait être joué par l’acteur danois Thue Ersted Rasmussen. Finalement, il sera remplacé par l’acteur suisse Basil Eidenbenz à cause de complications dues à la pandémie.

Voici le casting de la saison 2 de The Witcher connu à ce jour :

Henry Cavill – Geralt de Riv ;

Freya Allan – Ciri ;

Anya Chalotra – Yennefer ;

Joey Batey – Jaskier,

Anna Shaffer – Triss Merigold ;

Carmel Laniado – Violet ;

Basil Eidenbenz – nouveau sorceleur ;

Kim Bodnia – nouveau sorceleur ;

Alastair Parker, un acteur du jeu vidéo The Witcher 3 : Wild Hunt – rôle inconnu.

