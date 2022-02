TikTok : la vidéo d’une Tesla à 150 000 $ divise les internautes

Tout le monde connaît les voitures électriques de Tesla et beaucoup voudraient s’en offrir une. Elles sont cependant loin de faire l’unanimité sur la toile. Tesla a toujours divisé les internautes sur les réseaux sociaux. Certains internautes pensent que les voitures électriques de Tesla sont l’avenir. D’autres sont persuadés qu’elles ont un mauvais rapport qualité-prix. D’ailleurs, le récent post Reddit d’un propriétaire d’une Model S qui l’a échangée contre un V8 à cause d’un « putain d’écran » et d’un « SAV médiocre » est rapidement devenu viral.

Tesla Model S – Crédit : Tesla

En attendant qu’Elon Musk réalise sa promesse d’une Tesla à moins de 25 000 €, les modèles du constructeur automobile américain ne sont pas à la portée de tout le monde. Sur TikTok, l’utilisateur « jf.okay » a partagé une vidéo de sa Tesla à 150 000 $. Il montre les fonctionnalités de sa voiture qui « ont du sens » à ce prix-là, selon lui. Tous les internautes ne sont évidemment pas d’accord avec lui.

Tout le monde n’est pas convaincu par les poignées automatiques de la Tesla Model S Plaid

L’utilisateur n’a pas précisé le modèle de sa Tesla. Il s’agit probablement de la Model S Plaid avec quelques options en extra. En effet, la Tesla Model S Plaid qui va de 0 à 100 km/h en seulement 2,1 secondes est vendue au prix de départ de 130 000 $. Dans sa vidéo, jf.okay montre d’abord les poignées automatiques de sa voiture. Celles-ci ont toujours fait débat. Elles sont indéniablement futuristes, mais elles peuvent aussi geler et empêcher les conducteurs de rentrer dans leur voiture. Les poignées automatiques de Tesla ont notamment une mauvaise réputation suite à la mort d’un conducteur. Il avait été brûlé vif dans sa voiture parce que les secours n’ont pas pu ouvrir la portière à temps après l’accident.

Cette Tesla coûte 150 000 $, mais elle n’est pas abritée de la glace et de la neige

Le propriétaire de la Tesla à 150 000 $ montre aussi dans sa vidéo le coffre situé sous le capot, le grand espace de stockage dans le coffre à l’arrière, l’écran à l’arrière avec Netflix, Disney+, etc. pour les enfants et le fameux volant Yoke. Celui-ci n’a pas convaincu tout le monde. Quelqu’un a même retiré le Yoke de sa Model S Plaid pour le remplacer par un volant traditionnel. Dans la vidéo TikTok, un utilisateur a noté que « j’adore ma Model S, mais je n’arrive pas à me sentir à l’aide avec ce Yoke ».

En fin de compte, les internautes n’arrivent pas à se mettre d’accord sur cette Tesla à 150 000 $. L’un d’entre eux a déclaré que : « à ce prix-là, je préfère prendre un minivan avec deux écrans, 4 fois plus de rangement et le tiers du prix ». D’autres ne comprennent pas pourquoi la voiture n’est pas garée à l’abri de la neige. « Si elle coûte tant que ça, pourquoi ne pas acheter un simple abri de voiture ou un toit pour la protéger de la neige et de la glace ? », a demandé un utilisateur. Un internaute a finalement bien résumé le débat avec un commentaire qui a été liké 22 000 fois. Il a déclaré que : « elle est belle et elle en vaut la peine, mais le prix est discutable… ».

Source : Slash Gear