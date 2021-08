Tomb Raider : Alicia Vikander confirme qu’un nouveau film sur le célèbre jeu vidéo est en cours d’écriture

Alicia Vikander, qui incarne Lara Croft à l’écran depuis 2018, confirme que la suite du film est en développement. Le film devrait être une adaptation de Shadow of the Tomb Raider, jeu vidéo de la série Tomb Raider sorti en 2018. Le script est en cours d’écriture.

L’aventurière Lara Croft devrait revenir à l’écran prochainement. C’est ce qu’à confirmé l’actrice suédoise Alicia Vikander, qui incarne l’aventurière dans le dernier volet de Tomb Raider, sorti en 2018. Le film avait reçu un accueil mitigé de la part du public. Il avait cependant rapporté 274,7 millions de dollars au box-office, soit exactement la même recette que le premier volet, Lara Croft: Tomb Raider (2001). Pour ce premier film, Angelina Jolie avait bien failli ne pas jouer Lara Croft! Mais elle a changé d’avis et même resigné pour une suite. Tomb Raider: le berceau de la vie, qui est sorti en 2003.

Alicia Vikander incarne Lara Croft dans Tomb Raider en 2018 – Crédits : MGM Studios

La sortie du film a été retardée par la pandémie de coronavirus

Un nouveau Tomb Raider en est cours d’écriture. C’est ce qu’a confirmé Alicia Vikander lors d’une interview avec Collider. L’actrice reprendra donc son rôle de Lara Croft prochainement. Elle ajoute que l’écriture du script a commencé très récemment, après avoir été laissée longtemps de côté avec la pandémie. Le film avait d’abord été annoncé en septembre 2019 pour une sortie le 19 mars 2021. Mais face à l’incertitude causée par la pandémie, les studios MGM l’avaient retiré de leur calendrier de sorties.

Il y a également eu du changement dans l’équipe de direction: Amy Jump et Ben Weathley, qui devaient respectivement écrire et diriger le film ont quitté le projet. C’est Misha Green qui l’a repris. Alicia Vikander confie qu’elle a hâte de lire le script. D’après elle, le film pourrait s’appeler Tomb Raider : Obsidian. Si le titre n’a pas encore été accepté, le brouillon du script est terminé.

Le film de 2018 était une adaptation du jeu vidéo de 2013 Rise of the Tomb Raider. Le prochain film sur les aventures de Lara Croft pourrait être une adaptation du jeu Shadow of the Tomb Raider. Cependant, aucune date de sortie n’a été annoncée pour le moment.

Source: CBR