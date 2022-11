Le guide des meilleures TV pour regarder la coupe du monde de foot

Des maillots éclatants, des actions de jeu fluides et rapides, un ballon et des joueurs parfaitement nets en toutes circonstances, c’est ce que promettent les TV que nous avons sélectionnées pour vous, pour regarder le mondial de foot dans les meilleures conditions possibles.

A partir de la semaine prochaine, le mondial 2020 de football va se tenir au Qatar. Quatre semaines pendant lesquelles les passionnés de sport seront à la fête, pour peu que leur TV soit en mesure de restituer l’action avec une image séduisante. Alors que les offres du Black Friday commencent à fleurir dans les boutiques, c’est peut être le moment de remplacer sa TV vieillissante par un modèle récent et performant. Aussi vous avez jusqu’au 18 décembre (date de la finale) pour vous offrir la TV qui vous permettra de profiter des matchs dans des conditions idéales.

Un coup d’œil rapide dans les rayons physiques ou en ligne des TV suffit pour constater que les offres de cette fin d’année sont extrêmement nombreuses, réparties dans de nombreuses gammes, chez des constructeurs qui font preuve de créativité : Samsung, Sony, LG, Panasonic, Hisense (sponsor officiel du mondial), Philips, TCL, etc. Ces TV présentent de nombreuses options technologiques, plus ou moins sophistiquées, en fonction de nos habitudes d’utilisation : TV, Streaming vidéo et/ou jeux.

Deux technologies se TV se partagent le marché : les modèles LCD et celles dotées d’une dalle OLED. Les premières offrent – pour les modèles les plus sophistiqués – un pic de luminosité plus élevé, ce qui permet de bénéficier d’une qualité d’affichage optimale en plein jour. De plus, celles qui exploitent la dernière technologie en date de rétro éclairage (mini LED) offrent une meilleure gestion des contrastes que celles équipées d’un rétro éclairage LED traditionnel. Les TV OLED quant à elles offrent la meilleure qualité d’image dans la pénombre, en raison d’un taux de contraste quasiment infini, qui s’explique par la profondeur abyssale du noir affiché à l’écran et d’un pic de luminosité légèrement limité. Rappelons également le risque potentiel de marquage de pixel, si une TV OLED est utilisée dans certaines conditions atypiques (très longues périodes avec toujours les mêmes éléments affichés au même endroit). Les constructeurs mettent toutefois en œuvre des dispositifs qui doivent limiter au maximum cette éventualité.

Lorsqu’il s’agit de regarder des compétitions sportives comme le mondial de foot, le processeur de la TV joue un rôle très important. En effet, ce dernier doit être très performant pour assurer en toute occasion une fluidité parfaite lors des déplacements rapides de l’image (déplacements horizontaux de la caméra le long du terrain de foot par exemple) et l’absence totale de défaut visuel sur les objets ou personnage en mouvement. Sur certains modèles, les contours de ces éléments peuvent présenter des bizarreries plus ou moins disgracieuses si le processeur de la TV n’est pas assez performant. Enfin, si certaines TV intègrent un équipement sonore perfectionné, il sera parfois préférable d’investir quelques centaines d’euros supplémentaires pour bénéficier d’une ambiance sonore à la hauteur de l’événement.

Panasonic TX-55LZ2000 Pour un son à la hauteur de l'image, comme au stade ! 2990€ > Boulanger On aime Qualité d'affichage en mode HDR

Processeur HCX Pro AI extrêmement efficace

Son Dolby Atmos 4.1.2 de 150 W

HDR10+ et Dolby Vision IQ On n’aime pas 2 ports HDMI sur 4 de type 2.1 Verdict : Disponible en 55, 65 et 77 pouces, la TX-55LZ2000 de Panasonic est une TV qui délivre une qualité d’affichage incroyable, qui n’a d’égal que le son Dolby Atmos qu’elle est en mesure de restituer (avec deux haut-parleurs orientés vers le plafond !). De quoi vivre les matchs comme si on se trouvait dans les gradins !

Le radiateur intégré à la TX-55LZ2000 permet au constructeur de pousser la dalle OLED EX dans ses derniers retranchement et d’atteindre ainsi une très haute luminosité sans surchauffer. D’autre part, son processeur HCX Pro AI fait un travail impeccable lorsqu’il s’agit de mettre à l’échelle des contenus en 4K ou d’assurer une fluidité parfaite des images, et sans défaut visuel. Pour le reste, la TV embarque l’interface connectée MyHome Screen 7 de Panasonic, qui donne accès à tous les services de streaming vidéo, et ses ports HDMI 2.1 supportent bien sur toutes les technologies liées aux jeux (ALLM, VRR, 4K120 Hz).

Sony Bravia XR-55A95K La plus belle qualité d'image 2790€ > Boulanger On aime Technologie QD-OLED

Excellente qualité audio

Haute luminosité

Cognitive Processor XR très performant

Bravia Core On n’aime pas 2 ports HDMI sur 4 de type 2.1 Verdict : Disponible en 55 et 65 pouces, la Bravia XR-55A95K exploite la toute nouvelle technologie QD-OLED de Samsung, qui allie les avantages de l’OLED et de la technologie Quantum Dots pour délivrer des couleurs éclatantes, une luminosité optimale, et des noirs parfaits bien sur. Et pour ne rien gâcher, la TV offre de grands angles de vue et ainsi qu’une excellente gestion des reflets.

Compatible HDR10 & Dolby Vision, la Bravia XR-55A95K intègre la puce Cognitive Processor XR de Sony, qui permet d’afficher des animations parfaitement fluides, sans les défauts visuels qu’on peut parfois apercevoir sur des objets en mouvement. Idéal pour le foot donc ! Originale, la technologie Acoustic Surface Audio+ de Sony se charge de restituer le son par l’intermédiaire de deux moteurs qui génèrent le son en faisant vibrer la dalle (complétés par deux sub woofers). Ce dernier est alors émis à travers la dalle OLED, directement vers l’utilisateur, avec une grande précision et une excellente qualité. L’interface connectée Google TV, une télécommande rétro éclairée et le service de streaming vidéo Bravia Core complètent le tableau. Enfin, la TV dispose de toutes les fonctions qui permettent d’utiliser les dernières consoles de jeu dans les meilleures conditions possibles (VRR, ALLM, 4K120Hz, eARC).

TCL 75C835 Le meilleur rapport qualité / prix 1799€ > Darty On aime Rétro éclairage mini LED

Technologie QLED

Haute luminosité

Google TV

Son Onkyo 2.1

Fréquence maximale de 144 Hz

4 ports HDMI 2.1 On n’aime pas Angles de vision limités

Gestion des reflets perfectible Verdict : La TCL C835 est disponible en trois tailles : 55, 65 et 75 pouces. Cette dernière, qui offre une très grande dalle, parfaite pour voir les matchs du mondial comme si on était sur le bord du terrain, est proposée à un prix très raisonnable (200 € de moins que le Samsung QN90B en 65 pouces !). Il s’agit d’une TV LCD, qui n’offre certes pas le même taux de contraste qu’une dalle OLED, mais qui exploite deux technologies qui renforcent considérablement la qualité d’affichage.

La TCL 75C835 exploite la technologie QLED, qui procure des couleurs particulièrement éclatantes. De plus, son rétro éclairage mini LED, quant à lui, permet d’affiner la gestion des contrastes et de réduire sensiblement les effets de halos lumineux souvent visibles sur les objets lumineux affichés sur fond noir (comme les sous-titres). La TCL 75C835 offre plusieurs autres atouts, Comme Google TV, qui la rendent hautement polyvalente.

Philips 48OLED936 Quand l'ambiance du stade et des films envahit le salon 1790€ > Darty On aime Processeur P5 AI très performant

Affichage OLED lumineux et parfaitement contrasté

Dispositif Ambilight sur 4 côtés

Barre de son Bowers & Wilkins

Android TV On n’aime pas 2 ports HDMI 2.1 sur 4 Verdict : Modèle 2021 disponible en 3 tailles : 48,55 et 65 pouces . Modèle 2022, le Philips OLEDC937, lancé il y a quelques mois, n’existe qu’en 65 et 77 pouces, ce qui le place à un prix bien plus élevé ! TV qui cumule les points forts. A commencer par son processeur qui assure des animations parfaites en toutes circonstances et sa dalle OLED, qui s’avère lumineuse.

Les deux principales particularités de la C936, qui la différencient de ses concurrentes, résident dans sa barre de son qui délivre un son en 3.1.2 (Dolby Atmos avec deux haut-parleurs orientés vers le flafond) avec une puissance de 70 W, et la technologie Ambilight de Philips, quj diffuse les couleurs de l’image sur les côtés de la TV, augmentant le champ visuel d’une façon originale et séduisante. Enfin, son interface connectée, Android TV, s’avère complète (Netflix, Disney+, Youtube, etc.), intuitive et rapide.

Samsung QE55QN90B Une image LCD QLED lumineuse pour sublimer les matchs dans la journée 1399€ > Fnac On aime Rétro éclairage mini LED

Technologie QLED

Luminosité très élevée en SDR et HDR

Filtre anti reflet très efficace On n’aime pas Incompatible Dolby Vision

Système audio satisfaisant sans plus Verdict : Disponible en 6 formats, de 43 à 85 pouces, la TV Samsung QE55QN90B exploite une dalle LCD QLED avec un rétro éclairage mini LED, qui offre une haute qualité d’image, aussi bien pour regarder des programmes TV ou des vidéos en streaming que pour jouer. De plus, l’affichage ne reflète que très peu l’environnement, même en plein jour.

Bien sur, la Samsung QE55QN90B supporte toutes les technologies permettant d’exploiter les consoles et ordinateurs dans les meilleures conditions possibles (elles sont disponibles sur les 4 ports HDMI 2.1). De plus, le retard d’affichage (Input Lag) est parmi les plus bas jamais observés. Le tout est complété par le système propriétaire Tizen, qui donne accès à tous les services connectés, de streaming vidéo par exemple. L’ensemble peut être piloté par l’intermédiaire de deux télécommandes, dont une originale, simplifiée, qui se recharge par un panneau solaire (elle dispose aussi d’un port USB !).

LG OLED42C2 Une très grande qualité d'affichage pour les petits espaces 1090€ > Boulanger On aime Grande qualité d'affichage

Excellente luminosité

4 ports HDMI 2.1

Système WebOS efficace On n’aime pas Son légèrement en retrait Verdict : Disponible dans des tailles allant de 42 à 83 pouces, pour des prix compris entre 1090 € et 4990 €, la TV OLEDC2 de LG s’adapte aux plus grands salons comme aux petites chambres ! La dalle OLED EVO de ce modèle 42 pouces (le plus petit format actuellement disponible dans cette technologie) délivre de superbes images, lumineuses et contrastées à souhait, qui permettent de regarder les programmes TV ou des films et séries en streaming aussi bien en plein jour que le soir.

La dalle de la LG OLED42C2 présente également l’avantage d’afficher des images dénuée de reflet, alors que ses larges angles de vision permettent à plusieurs personnes de regarder le même programme tout en bénéficiant de la même qualité d’image. D’autre part, l’interface connectée WebOS de LG s’avère rapide et complète. Enfin, les joueurs apprécieront la présence des technologies VRR, Freesync et G-Sync, qui permettent d’obtenir des animations parfaites, avec les dernières consoles et les ordinateurs, en 4K et en 120 Hz.