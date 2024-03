Meilleure TV 4K 43 pouces 2024 : quel modèle acheter ?

Notre top 3 des téléviseurs 43 pouces

De nos jours, les fabricants mettent rarement en avant leurs téléviseurs de 43 pouces. En effet, la mode est aujourd’hui aux larges diagonales avec des produits de 55 ou 65 pouces. Cependant, il n’est pas nécessaire d’investir dans une TV au grand format pour profiter des meilleures technologies comme l’OLED ou de la 4K HDR. Les plus petits modèles du marché embarquent tout le nécessaire pour vous offrir une expérience optimale.

Mais il faut reconnaître que ce type de télévision se fait de plus en plus rare. Des marques comme Samsung, LG, Sony, et même TCL ont des catalogues très réduits quand l’on arrive dans cette catégorie. Mais rassurez-vous, il est encore possible de trouver des produits convaincants chez les revendeurs spécialisés. De même, ces derniers ont le sérieux avantage de prendre moins de place dans le salon et de disposer d’un excellent rapport qualité/prix. Voici notre sélection des meilleurs téléviseurs 4K de 43 pouces.

À lire aussi : notre sélection des meilleures TV OLED et QLED

TCL 43P638, le meilleur premier prix

TCL 43P638 Le meilleur premier prix € Tcl TV LED 43P638 109 cm 4K UHD… 298.93€

298.93€ Voir l’offre

319€ Voir l’offre

319.76€ Voir l’offre

320€ Voir l’offre

321.99€ Voir l’offre

322.36€ Voir l’offre

329.99€ Voir l’offre Plus d’offres On aime Téléviseur très abordable

Téléviseur très abordable Bonne qualité d’affichage pour ce prix

Bonne qualité d’affichage pour ce prix Support HDR10 et Dolby Vision

Support HDR10 et Dolby Vision Connectique complète

Connectique complète Google TV toujours très agréable On n’aime pas Rafraîchissement limité à 60 Hz

Rafraîchissement limité à 60 Hz Partie son en retrait

Partie son en retrait Pas adapté au gaming

Actuellement, il va être difficile de trouver une meilleure TV 43 pouces à un tarif aussi bas. En effet, pour un peu plus de 300 euros, vous avez accès à la 4K UHD et à différents formats HDR (HDR10, HLG et Dolby Vision). Bien évidemment, ce modèle fait quelques concessions avec notamment une simple dalle LCD avec rétroéclairage LED.

De même, le taux de rafraîchissement ne dépasse pas les 60 Hz. Mais quoiqu’il arrive, la qualité d’affichage est très bonne pour un produit d’entrée de gamme. D’autre part, elle possède tout de même le HDMI 2.1 ainsi que la fonction ALLM pour le gaming. C’est mieux que rien, mais ce modèle n’est pas non plus vraiment destiné à cet usage. Ensuite, sa connectique comprend tout l’essentiel. Dans le détail, on retrouve trois ports HDMI 2.1, deux ports USB, un connecteur Ethernet et une sortie audio numérique. Sinon, comme d’autres téléviseurs TCL, il fonctionne avec l’écosystème Google TV qui se montre toujours aussi complet (assistants vocaux, Netflix, etc.).

Pour la partie sonore, elle déploie une puissance de 20W. C’est limité, donc il est conseillé de se procurer une barre de son pour obtenir un résultat de qualité. Pour les personnes intéressées, elle existe avec des diagonales de 50, 55, 58 et 65 pouces.

Philips 43PUS8108, le téléviseur Philips au meilleur prix

Philips 43PUS8108 Le téléviseur Philips au meilleur prix € Téléviseur LED PHILIPS 55PUS8108/12… 492.10€

492.10€ Voir l’offre

494.62€ Voir l’offre

530.27€ Voir l’offre

533.99€ Voir l’offre

538.02€ Voir l’offre

549€ Voir l’offre

549.99€ Voir l’offre

549.99€ Voir l’offre

599€ Voir l’offre

620.92€ Voir l’offre Plus d’offres On aime Bonne qualité d’image

Bonne qualité d’image Présence HDR10+ et Dolby Vision

Présence HDR10+ et Dolby Vision Connectique complète

Connectique complète Ambilight On n’aime pas Contrastes limités (LCD)

Contrastes limités (LCD) Pas adapté au gaming

Le téléviseur Philips 43PUS8108 a l’avantage d’être disponible à un tarif très convenable. Même s’il faut reconnaître qu’il n’est pas le plus performant de notre sélection, il dispose de nombreux atouts. Pour commencer, nous apprécions beaucoup son design en chrome satiné qui le démarque de ses concurrents. Ensuite, cette TV est compatible 4K UHD, mais l’on regrette la présence d’une dalle LCD alors que d’autres marques présentes de l’OLED.

Ensuite, avec un prix aussi abordable, il est normal de devoir faire quelques concessions. Quoiqu’il en soit, elle supporte des formats haut de gamme comme le HDR10+ et le Dolby Vision et dispose de la fonction Ambilight. Cependant, nous ne conseillons pas ce produit pour le gaming. Même si le VRR et un port HDMI 2.1 sont présents, le taux de rafraîchissement ne dépasse pas 60 Hz. D’ailleurs, la connectique est complétée par deux autres connecteurs HDMI, deux ports USB, un port Ethernet et une sortie audio numérique. Sur ce point, c’est du classique et c’est amplement suffisant pour la majorité des usages.

Sinon, cette Smart TV donne accès à de nombreuses fonctionnalités comme les assistants Google et Alexa. De même, toutes les applications basiques comme Netflix ou Prime Video sont disponibles. Pour finir, cette PUS8108 se décline également en 50, 55, 65, 70 et 75 pouces. En bref, nous avons l’embarras du choix.

Hisense 43E79KQ, le meilleur rapport qualité/prix pour une TV 43 pouces

Hisense 43E79KQ Le meilleur rapport qualité/prix pour une TV 43 pouces € TV QLED Hisense 43E79KQ 108 cm 4K UHD… 299.99€

299.99€ Voir l’offre

299.99€ Voir l’offre

336.41€ Voir l’offre

337.29€ Voir l’offre

366.47€ Voir l’offre On aime Écosystème maison facile à prendre en main…

Écosystème maison facile à prendre en main… Excellente qualité d’affichage (QLED)

Excellente qualité d’affichage (QLED) Connectique complète

Connectique complète Nombreuses fonctionnalités (HDR, DTS Virtual : X, etc.)

Nombreuses fonctionnalités (HDR, DTS Virtual : X, etc.) Excellent rapport qualité/prix pour une TV 43 pouces On n’aime pas … mais manque encore certaines applications

… mais manque encore certaines applications Partie audio très en retrait

L’Hisense 43E79KQ est une télévision au design épuré proposée à un prix abordable. Dotée d’un écran 4K et de technologies comme, HDR10+, Dolby Vision et HLG, elle offre une qualité d’image satisfaisante pour profiter pleinement de vos fils et séries préférés. Mais ce n’est pas tout. Son tarif est similaire au téléviseur TCL de notre sélection, mais ici nous trouvons une dalle QLED signée Samsung. Sur cette partie, c’est un des meilleurs produits de cette sélection.

Cependant, comme ses concurrentes, cette TV ne dépasse pas les 50 Hz. La partie audio n’est pas non en reste. On retrouve le support de la norme DTS Virtual : X. Même si le rendu est de qualité, il va être nécessaire de se procurer une barre de son pour exploiter toutes les capacités de ce téléviseur. Petite particularité, elle dispose du système d’exploitation Vidaa U6 du fabricant. Ce dernier est encore méconnu, mais facile à prendre en main.

On accède facilement aux différents menus et applications. Pour finir, la connectique se compose de 3 ports HDMI, de deux ports USB, d’un connecteur Ethernet et d’une sortie audio numérique. On trouve même une prise jack pour brancher son casque. En somme, si vous êtes à la recherche d’une TV 43 pouces au bon rapport qualité/prix, cette Hisense 43E79KQ est un excellent choix.

Sony KD-43X75WL, le meilleur téléviseur 43 pouces de Sony

Sony KD-43X75WL Le meilleur téléviseur 43 pouces de Sony € TV LED Sony Bravia KD-43X75WL 43″ 4K… 549€

549€ Voir l’offre

613.54€ Voir l’offre

616.28€ Voir l’offre

629€ Voir l’offre

649€ Voir l’offre

649€ Voir l’offre

649€ Voir l’offre

649.99€ Voir l’offre

717.44€ Voir l’offre Plus d’offres On aime Très bonne qualité d’affichage

Très bonne qualité d’affichage Partie audio très réussie

Partie audio très réussie Ergonomie de Google TV

Ergonomie de Google TV Design réussi

Design réussi Connectique toujours complète On n’aime pas Rafraîchissement limité (50 Hz)

Le téléviseur Sony Sony KD-43X75WL est doté d’un design élégant et d’une image de qualité grâce à sa technologie 4K UHD. Il s’intègre très facilement dans la plupart des salons. Plus dans le détail, il dispose d’un système d’affichage LED qui offre de jolis contrastes. Cette TV supporte plusieurs normes HDR dont HDR10, HLG et Dolby Vision.

Cependant, son taux de rafraîchissement ne dépasse pas 50 Hz en natif. C’est un défaut que l’on retrouve sur la majorité des TV 43 pouces, mais c’est un peu plus dérangeant à la vue du prix de ce modèle Sony. Ensuite, il déploie une puissance sonore de 20W. La qualité du son est à notre grande surprise très bonne pour cette catégorie. Ce téléviseur a également la particularité d’être compatible avec Dolby Atmos pour offrir une belle sensation d’immersion devant ses films et séries. Pour finir sur cette partie, on trouve une sortie audio numérique pour brancher une barre de son.

D’ailleurs, la connectique est complétée par 4 ports HDMI (dont 2 compatibles 2.1), deux ports USB et un connecteur Ethernet. Pour la partie gaming, cette TV dispose du format ALLM, mais ce n’est pas non un produit dédié à cet usage. Enfin, elle fonctionne sous Google TV qui se révèle simple à prendre en main.

LG OLED42C3, la meilleure TV petit format

LG OLED42C3 La meilleure TV petit format € TV LG OLED evo C3 OLED42C35LA… 968€

968€ Voir l’offre

990€ Voir l’offre

999€ Voir l’offre

999€ Voir l’offre

999€ Voir l’offre

1,068.26€ Voir l’offre

1,076.64€ Voir l’offre

1,212.67€ Voir l’offre

1,218.99€ Voir l’offre Plus d’offres On aime Superbe qualité d’affichage

Superbe qualité d’affichage Compatible gaming

Compatible gaming Connectique complète

Connectique complète Grand choix dans les diagonales

Grand choix dans les diagonales Fonctionnalité WoW Orchestra très convaincante On n’aime pas Tarif très élevé pour un téléviseur de cette taille

Le LG OLED42C3 est un téléviseur haut de gamme, offrant une incroyable qualité d’image, mais à un tarif très élevé. En effet, dans cette catégorie de téléviseur, il est probablement le seul à disposer d’un prix supérieur à 1000 euros. Bien évidemment, il s’agit également du meilleur produit de notre sélection. D’ailleurs, nous avons fait ici un petit écart en vous proposant un produit de 42 pouces et non pas de 43. Quoiqu’il arrive, ce modèle embarque une dalle OLED EX offrant une importante luminosité.

De plus, elle est compatible avec de nombreux types de HDR comme HDR10, HDR10 Pro, HLG et même Dolby Vision. Et comme si cela ne suffisait pas, elle peut atteindre les 120 Hz. Cette TV est également adaptée au gaming avec ses 4 ports HDMI 2.1. De même, elle supporte VRR, G-Sync et Free Sync. Sinon, ses 3 ports USB, son connecteur Ethernet et sa sortie audio numérique complètent la partie connectique.

D’autre part, elle dispose de la fonctionnalité Wow Orchestra qui permet d’optimiser l’association entre une barre de son LG et le téléviseur. Cette dernière offre un superbe résultat. Pour finir, cet OLED42C3 fonctionne sous WebOS 23 qui donne accès aux assistants Google et Amazon. Enfin, ce produit existe également en 48, 55, 65, 77 et 83 pouces.

À lire aussi : notre test complet de la LG OLEDC3

Samsung 43CU7175U, la petite TV Samsung abordable

Samsung 43CU7175U La petite TV Samsung abordable € SAMSUNG Téléviseur UHD 4K -… 338.80€

338.80€ Voir l’offre

374€ Voir l’offre

398.88€ Voir l’offre

399.90€ Voir l’offre

420.95€ Voir l’offre

449€ Voir l’offre

449€ Voir l’offre

468.68€ Voir l’offre Plus d’offres On aime Tarif abordable pour une TV Samsung

Tarif abordable pour une TV Samsung Bonne qualité d’affichage dans l’ensemble

Bonne qualité d’affichage dans l’ensemble Partie audio assez réussie

Partie audio assez réussie Bon niveau de luminosité

Bon niveau de luminosité TyzenOS très ergonomique On n’aime pas Connectique limitée par rapport à la concurrence

Connectique limitée par rapport à la concurrence Rafraîchissement bloqué à 50 Hz

La TV Samsung 43CU7175U est un autre excellent choix si vous cherchez une TV 43 pouces offrant à la fois une bonne qualité d’image et un tarif abordable. Elle dispose de la 4K UHD et utilise la technologie LED. Comme d’autres modèles de 43 pouces, son rafraîchissement natif ne dépasse pas les 50 Hz. D’un autre côté, on retrouve l’excellente puce Crystal Processor 4K pour rendu optimal. Les formats HDR10/10+ et HLG sont ici disponibles.

Avec son port USB 2.0, ses deux entrées HDMI 2.0 son connecteur Ethernet, et sa sortie audio numérique, cette télévision offre tout ce dont vous avez besoin en termes de connectivité. Sinon, elle est compatible Dolby Audio et sa puissance sonore est de 20W. Le résultat est correct, mais nous ne pouvons que vous conseiller d’investir dans une barre de son pour un meilleur résultat. Pour la partie écosystème, elle embarque le TyzenOS du fabricant.

Ce dernier ne devrait pas vous dépayser même si vous êtes un habitué de Google TV. Mais, au final, son principal point fort réside dans son petit prix. Pour finir, ce modèle existe également en 43, 50, 60, 65, 70 et 75 pouces. En bref, il y a l’embarras du choix.

🤔 Quels sont les avantages des TV 43 pouces par rapport à d’autres tailles ?

Les téléviseurs de 34 pouces disposent de plusieurs avantages par rapport aux modèles de 48 ou 55 pouces. Tout d’abord, il s’agit de produits bien plus abordables. En effet, la majorité des modèles sont disponibles à des tarifs bien inférieurs à 1000 euros, à quelques exceptions près (LG OLEDC3). Sinon, elles prennent beaucoup de moins de place (diagonale de 109 cm), ce qui permet de facilement les intégrer dans sa chambre. De même, si la place est limitée dans votre salon, ce sont des TV de choix. Pour finir, comme les télévisions aux grands formats, elles disposent de la 4K UHD et supportent différents formats de HDR.

🎮 Est-ce que les téléviseurs de 43 pouces sont adaptés au gaming ?

Tout d’abord, précisons que les TV de 43 pouces ont une taille suffisante pour vous offrir un bon confort visuel pendant vos sessions gaming. Elles supportent la 4K UHD et généralement, elles sont compatibles VRR et/ou ALLM. Certaines disposent de fonctionnalités spécifiques pour, par exemple, réduire la latence. Cependant, il y a un problème que l’on retrouve sur presque tous les téléviseurs de 43 pouces : le rafraîchissement. Ce dernier dépasse rarement 50/60 Hz avec la majorité des modèles. C’est dommage sachant que les PS5 et Xbox Series X supportent elles du 120 Hz.

Pour obtenir une TV de cette taille disposant de ce chiffre, il va falloir se tourner vers des télévisions au prix dépassant les 1000 euros. C’est embêtant quand on sait que l’un des intérêts de cette petite taille est de profiter d’un tarif abordable.

🍿 Une TV 43 pouces est-elle suffisante pour regarder films et séries dans de bonnes conditions ?

Oui, les TV de 43 pouces permettent de regarder confortablement vos films et séries préférés. Elles embarquent les fonctionnalités HDR pour un rendu optimal. Même la partie audio dispose de fonctions intéressantes si vous avez une barre de son (Dolby Audio, DTS Virtual : X, etc.). Sans oublier que la 4K UHD est également de la partie. Ensuite, il s’agit de téléviseurs connectés, et ils donnent donc accès aux plateformes de streaming comme Netflix, Disney+, Prime Video, etc.

Enfin, le format de 43 pouces est largement suffisant pour profiter de ses programmes préférés. Cependant, prenez bien en compte la distance entre votre TV et votre canapé.

🧐 Quelles marques proposent des TV de 43 pouces ?

Même si les TV de 43 pouces se font de plus en plus rares, on trouve encore de nombreuses références dans le secteur. D’ailleurs, certains fabricants continuent à sortir des téléviseurs de cette taille. Dans tous les cas, tous les leaders du marché, comme LG, Samsung, Philips et Sony disposent de ce format. Les marques chinoises comme TCL et Hisense proposent également ce type de produit. Enfin, les fonctionnalités et technologies vont varier d’une entreprise à l’autre.

C’est au niveau de ces facteurs que va se faire la différence de prix. À quelques exceptions près, il est facile de trouver une TV de 43 pouces à un tarif abordable dans les différents catalogues.

📺 Nos autres guides autour des téléviseurs