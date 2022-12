Twitter : Elon Musk poursuivi en justice pour avoir viré plus de femmes que d’hommes

Elon Musk © Joshua Lott, Getty Images

Nouvelle journée, nouveau scandale autour d’Elon Musk. Twitter est frappé par un autre procès résultant de la récente purge de la moitié de ses effectifs. Le procès, intenté par deux femmes qui ont été licenciées par Twitter le mois dernier, accuse l’entreprise d’avoir violé les lois fédérales et californiennes interdisant la discrimination sexuelle au travail.

Le recours collectif proposé déposé mercredi soir devant le tribunal fédéral de San Francisco a déclaré qu’après le rachat de Twitter par Elon Musk, la personne la plus riche du monde avait licencié 57 % de ses travailleuses, contre 47 % des hommes.

Une majorité de femmes virées de Twitter par Elon Musk

Twitter a licencié environ 3 700 employés début novembre dans le cadre d’une mesure de réduction des coûts par Elon Musk, et des centaines d’autres ont ensuite démissionné. La disparité entre les sexes était plus marquée pour les postes d’ingénieurs, où 63 % des femmes ont perdu leur emploi contre 48 % des hommes, selon Reuters.

Shannon Liss-Riordan, une avocate des plaignants, a déclaré que les femmes « avaient des cibles sur le dos » une fois que Musk a acquis la société, quels que soient leur talent et leurs contributions. Liss-Riordan représente les employés actuels et anciens de Twitter dans trois autres poursuites en cours déposées devant le même tribunal depuis le mois dernier.

Ces cas comprennent diverses allégations. Twitter aurait licencié des employés et des sous-traitants sans le préavis requis par la loi et n’aurait pas payé l’indemnité de départ promise, déjà. Elon Musk aurait aussi expulsé les travailleurs handicapés en refusant d’autoriser le travail à distance et en appelant les employés à être plus « hardcore ».

Au moins trois travailleurs ont déposé séparément des plaintes contre Twitter auprès du National Labor Relations Board des États-Unis, affirmant qu’ils avaient subi des représailles pour avoir plaidé en faveur de meilleures conditions de travail. Twitter a nié les actes répréhensibles dans le procès impliquant un préavis et n’a pas répondu aux autres plaintes.

