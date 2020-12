Un artéfact de l’Égypte ancienne retrouvé par hasard dans une boite de cigares

L’Égypte ancienne est décidément encore d’actualité. Après la découverte de 60 sarcophages il y a peu, dont un a été ouvert pour observer la momie en utilisant des techniques modernes, c’est aujourd’hui une ancienne pièce qui vient d’être retrouvée. Le musée de l’université d’Aberdeen, en Ecosse, vient de retrouver un artéfact que l’on croyait perdu depuis plusieurs décennies. Il provient de la pyramide de Gizeh, et a été récupéré dans la chambre royale lors d’une expédition en 1872.

C’est l’assistante du curateur du musée, Abeer Eladany qui a découvert ces artefacts perdus. Elle était en train de passer en revue une série de pièces dans une salle de stockage dédiée à l’Asie. C’est alors qu’elle est tombée sur cette boite de cigares qui n’avait rien à faire là. Grâce à ses connaissances, elle a tout de suite reconnu l’ancien symbole de l’Égypte imprimé sur la boite de cigares. Lorsqu’elle a ouvert la boite, elle est tombée sur d’étranges fragments de bois.

Un artéfact de l’Égypte ancienne datant de plus de 5000 ans

En regardant la boite de plus près, elle s’est rendue compte qu’elle comportait un numéro de série très ancien. Celui-ci suit l’ancien système de classification du musée. C’est alors qu’elle a compris que cette pièce avait été égarée il y a longtemps. Elle a alors suspecté que l’objet pouvait être très précieux. Après vérification, ces pièces de bois proviennent de la Grande Pyramide de Gizeh, et ont plus de 5000 ans. Des pièces uniques en leur genre. Elles avaient été offertes à l’université par un éminent archéologue, après son expédition en Égypte en 1872. Les analyses montrent que ces pièces de cèdre datent d’une période comprise entre -3341 et -3094 avant Jésus-Christ.

Une pièce rare de l’époque des Pharaons, dont la signification est incertaine

Cette expédition était revenue avec trois artéfacts : une boule, un crochet, et des morceaux de cèdre. La boule et le crochet ont été donnés au British Museum. Les pièces de bois étaient restées dans la famille d’un des archéologues. Sa fille en avait fait don à l’université d’Aberdeen.

La signification de cette pièce de bois n’est pas connue, ni la raison de son exposition dans une chambre royale. Cependant, il existe des hypothèses. « Cela peut être dû au fait que la date se rapporte à l’Âge du bois. Alternativement, cela pourrait être à cause de la rareté des arbres dans l’Égypte ancienne. Ce qui signifiait que le bois était rare, précieux et recyclé ou entretenu pendant de nombreuses années. », d’après Neil Curtis, directeur des musées de l’université d’Aberdeen.

