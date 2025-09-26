Un automne riche en films et séries sur Netflix : le menu d’octobre 2025

L’automne s’installe et avec lui l’envie de passer ses soirées bien au chaud devant un film ou une série. Netflix a préparé une belle sélection pour ses abonnés en octobre 2025.

Crédir : Cottonbro Studio / Pexels

Un mois d’octobre explosif pour les abonnés Netflix

Octobre 2025 s’annonce comme un mois riche en contenus. Netflix propose un catalogue pensé pour tous les goûts : documentaires, nouvelles séries et grands films.

La plateforme met en avant Monstre : L’histoire d’Ed Gein. Cette nouvelle saison de l’anthologie créée par Ryan Murphy revient sur le parcours d’Ed Gein, un criminel qui a marqué l’Amérique dans les années 50. Derrière ses airs de fermier discret se cachait un homme responsable de crimes macabres, inspirant plus tard des films comme Psychose et Massacre à la tronçonneuse. Charlie Hunnam incarne Ed Gein dans cette série sombre et glaçante, disponible dès le 3 octobre.

Les fans retrouveront aussi de nouvelles saisons de The Diplomat, The Witcher, Nobody Wants This et d’autres productions originales de Netflix.

Côté cinéma, le grand rendez-vous s’appelle A House of Dynamite. Ce thriller réalisé par Kathryn Bigelow plonge dans un scénario terrifiant : un missile frappe les États-Unis et le pays doit réagir sans délai. Inspiré du livre Nuclear War: A Scenario d’Annie Jacobsen, ce film propose une réflexion intense sur le risque nucléaire. Présenté à la Mostra de Venise, le film a déjà impressionné la critique. Il sera disponible le 24 octobre.

En plus des nouveautés, Netflix enrichit son catalogue avec des films cultes : Kill Bill, Retour vers le futur et Le Flic de Beverly Hills. De quoi plaire aussi bien aux nostalgiques qu’aux spectateurs qui découvrent ces œuvres pour la première fois.

Une offre variée tout au long du mois

Les films attendus en octobre :

Sonic le film – 01/10

Mystère – 01/10

Le Fabuleux Noël de Zoey – 01/10

Agents Presque Secrets – 01/10

Woodlawn – 01/10

Eileen – 01/10

Rien que pour vos cheveux – 01/10

The Craft – Les nouvelles sorcières – 01/10

Intrusion – 01/10

Insidious : la dernière clé – 01/10

Anaconda – 01/10

Inside Llewyn Davis – 01/10

École paternelle – 01/10

L’Expérience interdite : Flatliners – 01/10

La famille Black à Beverly Hills – 01/10

L’Attaque du métro 123 – 01/10

Identity – 01/10

La Famille Hollar – 01/10

Milliardaire malgré lui – 01/10

L’Affaire Roman J. – 01/10

Super blonde – 01/10

Ejen Ali: The Movie – 01/10

Ejen Ali: The Movie 2 – 01/10

Haruko, reine du bureau – 02/10

Goodbye Farewell – 03/10

Sacrées sorcières – 03/10

Delirium – 03/10

Le Parc des merveilles – 03/10

Les Nouvelles Aventures De Cendrillon – 04/10

Steve – 03/10

Halloween – 07/10

Spycies – 08/10

Caramelo – 08/10

Dendam Malam Kelam – 09/10

Only We Know – 09/10

U.S. Marshals – 10/10

Moi, moche et méchant 4 – 10/10

Comme des Bêtes – 10/10

Comme des Bêtes 2 – 10/10

La Chasse aux scoops – 10/10

Let’s Dance – 10/10

La Disparue de la cabine 10 – 10/10

Propre – 10/10

Martabat: Misi Berdarah – 12/10

Everybody Loves Me When I’m Dead – 14/10

Une femme sans filtre – 15/10

Fanny – 15/10

La Fille Du Puisatier – 15/10

Le Schpountz – 15/10

Topaze – 15/10

César – 15/10

Angèle – 15/10

Marius – 15/10

La Femme Du Boulanger – 15/10

Furioza 2 – 15/10

Keluarga Super Irit – 16/10

Le Flic de Beverly Hills – 16/10

Le Flic De Beverly Hills II – 16/10

Le Flic De Beverly Hills III – 16/10

Sans un bruit – 16/10

Sans un bruit 2 – 16/10

Retour vers le futur – 16/10

The Time That Remains – 16/10

Un fantôme dans la bataille – 17/10

Good News – 17/10

Les Deux Gredins – 17/10

27 nuits – 17/10

Pas un mot – 18/10

À Bras Ouverts – 18/10

The Wrath of Becky – 18/10

Roméo + Juliette – 18/10

Black Adam – 19/10

Le temps d’un week-end – 20/10

Kill Bill : volume 1 – 20/10

Kill Bill : volume 2 – 20/10

The Blair Witch Project – 20/10

Lettres à Juliette – 20/10

American Psycho – 20/10

Attack 13 – 21/10

Hataraki Man – 22/10

Coupez! – 22/10

Le garçon au pyjama rayé – 23/10

The Elixir – 23/10

A House of Dynamite – 24/10

Démineurs – 24/10

Ordinary Angels – 24/10

Zero Dark Thirty – 24/10

La Conspiration du Caire – 26/10

Le Caire confidentiel – 26/10

Ballad of a Small Player – 29/10

Lasting Moments – 30/10

Le Fantôme de Canterville – 31/10

Les séries :

Zoey et son incroyable playlist – Saisons 1 et 2 – 01/10

Home Economics – Saisons 1 à 3 – 01/10

Henry Danger – Saison 3 et 5 – 01/10

RIV4LITÉS – 01/10

The Game: You Never Play Alone – 02/10

De mâles en pis – 02/10

Winx Club : La magie est de retour – 02/10

Véto des villes – 03/10

Des vœux pour un génie – 03/10

Monstre : L’histoire d’Ed Gein – 03/10

Policières – 03/10

Ranma 1/2 – Saison 2 – 04/10

Horton ! – 06/10

Au pays du tteok – 06/10

Néro – 08/10

The Resurrected – 09/10

Boots – 09/10

Kurukshetra : La guerre du Mahabharata – 10/10

L’Héritière et l’Ambitieux – 10/10

Typhoon Family – 11/10

Splinter Cell: Deathwatch – 14/10

Personne ne nous a vus partir – 15/10

La Diplomate – Saison 3 – 16/10

Romantics Anonymous – 16/10

Pêche interdite – Saison 2 – 17/10

Transformers : Earthspark – Saison 3 – 17/10

LEGO Ninjago : Le soulèvement des dragons – Saison 3 – 17/10

Radiation House – Saison 2 – 17/10

Le Monstre de Florence – 22/10

Tokyo Tarareba Girls – Saisons 1 et 2 – 22/10

Nobody Wants This – Saison 2 – 23/10

S.W.A.T. – Saison 7 – 24/10

La Vie rêvée de M. Kim – 25/10

Ichikei’s Crow : The Criminal Court Judges – 26/10

The Asset – 27/10

Maîtres du jeu – 29/10

The Witcher – Saison 4 – 30/10

Son of a Donkey – 30/10

Amsterdam Empire – 30/10

Zomvivor – Saison 1 – 30/10

Bad Influencer – 31/10

Respira – Saison 2 – 31/10

Les documentaires :

Duki : Rockstar du bout du monde – 02/10

Nouvelle École et après : Réussir ou mourir – 03/10

Hantises – 07/10

Victoria Beckham – 09/10

Mon père, le serial killer – 10/10

Cinq majeur – Saison 2 – 16/10

La Voisine idéale – 17/10

Pêche interdite : L’histoire surréaliste de Rabo de Peixe – 17/10

Un mythe du baseball : Qui a tué les Expos de Montréal ? – 21/10

Mob War : Philadelphie contre la mafia – 22/10

Terrifiante nature: Perdus dans la jungle – 28/10

Babo : L’histoire de Haftbefehl – 28/10

Aileen : La demoiselle de la mort – 30/10

Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero – 30/10

Les émissions / Télé-réalité :

Love Is Blind – Saison 9 – 01/10

Pour le meilleur et à l’aveugle : Les retrouvailles – 05/10

On en mangerait… ou pas : Spécial Halloween – 08/10

Selling Sunset – Saison 9 – 29/10

Nouvelle École – Saison 4 – 31/10

100 % physique : Asie – Prochainement

Événement en direct

Six Kings Slam – 15/10

Stand-up

Mo Amer: Wild World – 28/10

La liste complète des sorties sera mise à jour au fur et à mesure des ajouts de la plateforme.

Source : Les Numériques