Coup dur : Netflix va afficher encore plus de publicités

Galvanisé par le succès de sa formule avec publicité, Netflix va continuer de la développer. Davantage de réclames vont notamment être affichées sur le service de SVOD.

Netflix ne lésine pas sur la publicité. Et cela ne va pas s’arranger. Lors de sa récente conférence annuelle Upfront, la plateforme s’est félicitée du succès de sa formule Standard avec pub, adoptée désormais par 250 millions de spectateurs actifs mensuels dans le monde. Soit une forte hausse par rapport aux 94 millions d’utilisateurs recensés l’an dernier. Non seulement l’abonnement avec publicité rencontre un franc succès, mais il attire aussi davantage de nouveaux abonnés que les autres formules.

En 2027, le service compte d’ailleurs lancer son abonnement abordable dans 15 nouveaux pays dont la Suisse, la Belgique, les Pays-Bas, la Suède et la Thaïlande. Netflix prévoit aussi d’étendre sa présence publicitaire existante sur de nouveaux supports. Autrement dit, les abonnés du forfait avec publicité vont devoir se coltiner davantage d’annonces lorsqu’ils visionneront le catalogue. Une information peu réjouissante.

Netflix va ajouter de la publicité dans les vidéos verticales et les podcasts

Ces nouvelles réclames s’inviteront dans les podcasts vidéo mais aussi dans les vidéos verticales, fraîchement intégrées à l’application mobile. “Pour les annonceurs, de nouveaux espaces publicitaires sur les podcasts et les vidéos verticales seront disponibles dans le monde entier en 2027”, confirme le service de streaming. Il faudra donc faire avec, basculer sur une formule plus onéreuse ou quitter tout simplement la plateforme de SVOD.

L’abonnement avec publicité permet certes de profiter d’un tarif plus accessible (7,99 €/mois), ouvrant ainsi le catalogue à davantage d’utilisateurs. Mais si les annonces deviennent trop omniprésentes, Netflix risque à terme de lasser ses abonnés qui pourraient prendre la poudre d’escampette.

Pour améliorer l’expérience, la plateforme teste des outils d’intelligence artificielle visant à proposer des réclames plus ciblées, adaptées à l’historique de chacun. L’entreprise compte aussi déployer “de nouveaux systèmes de chargement et de limitation de fréquence des publicités personnalisées qui ajustent dynamiquement les publicités que nos membres voient, en fonction de leurs habitudes de visionnage”.