Apple déclare l’iPhone X, le HomePod et les AirPods « anciens », ce que ça change pour vous

Le 1er juillet 2024, Apple a officiellement classé l’iPhone X, le HomePod de première génération et les AirPods de première génération comme des produits « anciens ». Selon les normes d’Apple, cette étiquette est attribuée aux produits qui ne sont plus fabriqués depuis plus de cinq ans, mais moins de sept ans.

Cette décision entraîne ainsi la fin prochaine (dans deux ans) de la prise en charge technique et des réparations pour ces appareils emblématiques.

La fin pour trois produits emblématiques

Lancé le 12 septembre 2017 et disponible en magasin dès le 3 novembre de la même année, l’iPhone X a marqué une rupture avec les modèles précédents. Conçu pour célébrer le dixième anniversaire de l’iPhone, il s’est démarqué par un design audacieux, sans bouton Home, offrant un écran Super Retina OLED de 5,8 pouces qui couvrait presque toute la face avant.

L’iPhone X a également introduit Face ID, une technologie de reconnaissance faciale qui a remplacé le Touch ID. Grâce à la caméra TrueDepth, ce système offrait une sécurité améliorée et permettait des innovations comme les Animoji, des emojis animés qui imitent les expressions du visage.

La puce A11 Bionic, intégrant une unité de traitement neuronal, a permis des avancées significatives en matière d’intelligence artificielle, impactant des aspects tels que la photographie et la réalité augmentée. L’iPhone X était aussi le premier modèle à offrir la recharge sans fil.

Présenté lors de la WWDC en juin 2017 et disponible à la vente en février 2018, le HomePod de première génération a été conçu pour offrir une qualité sonore exceptionnelle. Affiché initialement à 349 €, cette enceinte connectée se distinguait par un son riche et immersif, rendu possible grâce à un subwoofer personnalisé et une série de sept tweeters formant un faisceau. La puce Apple A8 gérait la modélisation acoustique en temps réel.

Quant aux AirPods de première génération, lancés en septembre 2016 et commercialisés en décembre, ces derniers ont bouleversé le domaine des écouteurs sans fil. Équipés de la puce W1, ils se connectaient facilement aux appareils Apple, offrant une autonomie prolongée, et une connexion sans fil efficace.