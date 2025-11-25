Un pack PS5 Édition Digitale + manette DualSense à 349 euros ? Vite ne ratez pas cette offre !

Si vous comptiez vous offrir ou offrir la PS5 à l’un de vos proches cette année, le timing est parfait : le pack PS5 Édition Digitale + manette DualSense tombe à 349 € sur Amazon, juste avant le coup d’envoi des achats de fin d’année. Mais attention, ne tardez pas trop !

La PS5 Édition Digitale se veut plus simple et plus abordable que sa grande soeur puisqu’à la différence de cette dernière, elle n’embarque pas de lecteur disque blu-ray. Avec ce modèle, tout passe en dématérialisée via le PlayStation Store. C’est une approche pensée pour les joueurs déjà à l’aise avec les éditions numériques et qui veulent avant tout profiter d’une machine performante, rapide et silencieuse à un prix légèrement plus accessible.

Avec un catalogue d’exclusivités qui s’étoffe chaque année et une large compatibilité avec les jeux PS4, cette promotion disponible sur Amazon tombe à point nommer, l’occasion de passer enfin à la nouvelle génération de consoles PlayStation !

Un pack complet pour jouer dès l’ouverture de la boîte

Dans ce pack en promotion sur Amazon on trouve :

La PlayStation 5 Édition Digitale

Une manette sans fil DualSense

Le socle de maintien

Un câble HDMI 2.1 + le câble d’alimentation

En résumé, tout est inclus pour profiter immédiatement de la console.

Côté caractéristiques, la PS5 offre une image en 4K et la possibilité d’atteindre jusqu’à 120 images par seconde selon les titres et l’écran utilisé. Le Ray Tracing améliore quant à lui le réalisme des scènes en gérant avec précision les reflets, les ombres et la lumière. Grâce à son SSD ultra-rapide, les chargements se font en quelques secondes, ce qui permet d’enchaîner les parties sans souffrir de temps mort. La console est également rétrocompatible avec de nombreux jeux PS4 au format numérique, et donne donc immédiatement accès à un très large catalogue.

Côté sensations, la manette DualSense tient une place centrale. Ses gâchettes adaptatives et son retour haptique retransmettent physiquement ce qui se passe à l’écran. Un arc qui se tend, un véhicule qui patine, un choc puissant… chaque action prend ainsi plus de relief. Coté audio, la technologie de son spatial Tempest 3D AudioTech enrichit encore un peu plus l’immersion en aidant le joueur à localiser précisément les bruits autour de lui, surtout avec un casque.

Une excellente affaire avant la hausse de la demande

À 349 €, ce pack PS5 fait partie des offres les plus attractives du moment sur le gaming next-gen. Une opportunité parfaite pour s’offrir (ou offrir) la console star de Sony. Mais à quelques semaines de Noël, ne tardez pas trop à vous décider, car les stocks risquent de fondre !