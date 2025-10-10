Un robot hors contrôle blesse gravement un technicien, 51 millions de $ réclamés à Tesla

Un technicien accuse Tesla et la société japonaise Fanuc d’être responsables d’un grave accident survenu dans l’usine Tesla de Fremont, en Californie. Selon sa plainte, un robot défectueux aurait perdu le contrôle et l’aurait frappé violemment, provoquant de graves blessures et des séquelles permanentes.

© Envato

La sécurité des robots Tesla à nouveau mise en cause

Peter Hinterdobler, employé spécialisé dans la robotique, explique qu’il intervenait sur une ligne de production du Model 3 lorsqu’il a été blessé. D’après les documents déposés devant le tribunal fédéral d’Oakland, le bras d’un robot aurait bougé sans prévenir, alors qu’il se trouvait dans une position inhabituelle. Pendant que le technicien tentait de retirer un moteur sous la machine, le robot se serait soudainement activé, projetant un contrepoids de plus de trois tonnes. Le choc aurait été si fort que l’homme aurait perdu connaissance et subi de multiples blessures.

Hinterdobler indique avoir déjà dépensé plus d’un million de dollars en soins médicaux. Ses avocats estiment que les traitements futurs pourraient coûter encore plusieurs millions. Dans sa plainte, il demande 20 millions de dollars pour ses douleurs physiques, 10 millions pour sa détresse émotionnelle, et d’autres montants pour couvrir les frais à venir. Au total, la somme réclamée dépasse 50 millions de dollars.

La poursuite vise à la fois Tesla et Fanuc, le fabricant du robot impliqué. Aucune des deux entreprises n’a fait de déclaration publique à ce sujet. Hinterdobler reproche également à Tesla d’avoir placé le robot dans une zone non autorisée et de refuser de transmettre les images de vidéosurveillance de l’accident.

Ce n’est pas la première fois qu’un incident grave se produit dans une usine Tesla

En 2021, un ingénieur avait été blessé dans la Gigafactory d’Austin, au Texas. Un robot l’avait alors plaqué contre un mur et blessé aux bras et au dos avec ses pinces métalliques. Fanuc a aussi connu des précédents similaires. En 2015, un technicien du Michigan avait perdu la vie après avoir été frappé par l’un de ses robots.

L’affaire de Fremont remet une nouvelle fois en cause la sécurité dans les usines fortement automatisées. Les robots, conçus pour accélérer la production, peuvent devenir dangereux lorsqu’une erreur technique ou humaine survient. Tesla mise beaucoup sur les robots pour fabriquer ses voitures plus vite. Mais cet accident montre encore une fois les dangers quand les humains travaillent trop près des machines.

Les spécialistes disent qu’il faut mieux encadrer ces situations. Ils demandent plus de règles de sécurité, une meilleure formation pour les techniciens et des systèmes plus fiables pour éviter que ce genre d’accident ne se reproduise

Source : ZDNET