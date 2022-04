Un Ukrainien traque les soldats russes qui ont volé ses AirPods

Un Ukrainien du nom de Vitaliy Semenets vit dans la ville d’Hostomel située à 27 kilomètres au nord-ouest de la capitale Kiev. Il est capable de suivre la position d’un groupe de soldats russes. Il n’utilise pas un système avancé de géolocalisation, mais seulement ses AirPods. En effet, ses écouteurs Apple ont été volés lors du pillage de son domicile par des troupes russes.

Après s’être rendu compte du vol de ses AirPods, Vitaliy Semenets a réalisé qu’il pouvait tourner la situation à son avantage. Grâce à la fonction « Localiser » d’Apple qui permet de retrouver facilement ses appareils perdus, l’Ukrainien a déployé un système de surveillance du déplacement des troupes russes.

Les AirPods volés permettent de suivre le repli des troupes russes vers la Biélorussie

Vitaliy Semenets a partagé sur son compte Instagram une carte qui montre l’emplacement des AirPods. « Grâce à la technologie, je sais où se trouvent mes AirPods maintenant. Ils ont été pillés par des orques russes chez moi à Hostomel », a-t-il déclaré dans la description de son post.

Avec la fonction « Localiser », l’Ukrainien a suivi en temps réel le repli des envahisseurs russes qui ont abandonné leur plan initial de prendre d’assaut la capitale. Il a suivi ses écouteurs volés qui ont traversé la frontière avec la Biélorussie avant d’atteindre la ville de Belgorod. Selon The Times, les troupes russes se sont réunies à Belgorod pour se préparer à l’assaut contre le Donbass.

Les soldats russes n’ont probablement pas réalisé que les AirPods volés peuvent être géolocalisés et ainsi révéler leur position. D’ailleurs, les smartphones des Russes révèlent aussi des informations stratégiques telles que des emplacements géographiques ou des communications importantes. Depuis le début de la guerre en Ukraine, les nouvelles technologies sont au cœur du conflit. Les Ukrainiens résistent grâce à leurs tactiques et à l’utilisation de technologies comme les drones de reconnaissance et d’attaque.

