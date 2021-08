Un YouTuber défend ses colis en piégeant son porche grâce à une intelligence artificielle

Ryder Calm Down en a assez qu’on lui dérobe des colis sous son porche. Il a donc décidé de fabriquer et partager un système d’alarme dissuasif à l’aide d’un Raspberry Pi et réserve quelques surprises aux voleurs.

Avec le développement d’Amazon et d’autres sites en ligne, le nombre de colis a explosé ces dernières années. Pour gagner des parts de marché, les entreprises proposent des livraisons ultras rapides qui ont tendance à mettre les livreurs sous pression. À ce titre, Amazon travaille à une livraison des petits objets directement par drone.

Crédit : Youtube / Ryder Calm Down

Sauf que les livreurs indélicats ne sont pas le seul problème. De plus en plus de personnes n’hésitent pas à se servir directement. De nombreux colis déposés directement sur les porches de propriétés sans clôtures sont ainsi volés, même dans des zones pavillonnaires tranquilles. S’il est vrai qu’un avis de passage nous obligeant à aller récupérer notre bien dans un point relai n’est pas agréable, cela reste certainement préférable au fait de ne jamais voir le colis attendu.

Raspberry Pi, intelligence artificielle et pièges inoffensifs

Le YouTuber Ryder Calm Down a subi récemment un vol de colis au pied de sa porte. Habitué à réaliser des projets un peu farfelus comme un détecteur de chien ou une porte ne s’ouvrant qu’avec un son particulier, il s’est lancé dans un projet sur plusieurs mois afin de sécuriser son porche.

Un micro-ordinateur Raspberry Pi, relié à une caméra, fait tourner une intelligence artificielle qu’il a entraînée afin de détecter la présence d’un voleur. Cet entraînement a pris un certain temps afin que l’IA puisse reconnaître des paquets de différentes tailles, sans qu’un chat qui passe par là ne soit considéré comme un colis.

Une fois la partie logiciel prête, il a relié son système d’alarme à une puissante alarme et une sirène de camion qui ont pour effet de surprendre le voleur. Comme cela n’a pas l’air d’arrêter les plus déterminés, il a ajouté un actionneur permettant de déclencher l’arrosage automatique et un souffleur à feuille rempli de farine. A noter que pour les tests du système, des amis de Ryder ont joué le rôle du voleur et ont été sacrifiés pour la science.

Bien évidemment, le logiciel est capable de reconnaître le propriétaire de la maison, ainsi que les personnes autorisées à récupérer le paquet. Sur sa chaîne YouTube, Ryder Calm Down propose les ressources nécessaires afin que quiconque puisse reproduire le système.

Sa vidéo, comme celles de Mark Rober, qui piège des colis avec un tracker GPS, un canon à confettis et un spray à l’odeur nauséabonde, fait clairement sourire. Voir ses personnes être surprises est hilarant, mais dénonce un réel problème de fond qu’est la recrudescence de ce phénomène.

Source : pcgamer