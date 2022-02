Uncharted : ce détail du film gâche une révélation du jeu

Sam Drake est vivant et le film le dévoile trop rapidement – Crédit : Sony Pictures

Sony Pictures compte faire fructifier ses franchises vidéoludiques. HBO prépare la série The Last of Us et les spectateurs découvrent Uncharted en ce moment au cinéma. Et quel meilleur choix pour le studio que son populaire interprète de Spider-Man, Tom Holland ? Si les critiques n’apprécient pas forcément le long-métrage, c’est tout de même un succès commercial dans le monde. Forcément, les joueurs guettent d’un œil averti la moindre entorse à la mythologie vidéoludique. Après la présence d’un second Nathan Drake au casting, certains ont repéré une erreur. Une révélation trop prématurée, l’existence de Sam Drake.

L’existence de Sam Drake bien trop prématurée

Sam Drake est bien vivant – Crédit : Sony Pictures

Au début du projet, Tom Holland voulait un film sur la jeunesse de James Bond. Finalement, Sony Pictures opte pour celle de Nathan Drake, héros de Uncharted, et confie le long-métrage au réalisateur de Venom. Et si le studio assure que l’adaptation est canonique avec les jeux, certains fans doutent de cette affirmation. Parmi les erreurs pour la communauté, l’arc de Sam Drake.

Au début du film, on découvre que Sam Drake est mort. Mais la scène post-crédit, la première, dévoile que ce n’est pas le cas. L’homme est emprisonné, tente en vain d’entrer en contact avec Nathan Drake. Mais ce choix gâche l’une des surprises de la franchise vidéoludique. Les joueurs n’apprennent pas avant Uncharted 4 : A Thief’s End que Sam Drake n’est pas mort. Cette révélation prématurée gâche la signification émotionnelle présentée par Naughty Dog dans ses jeux.

Cette scène se veut émouvante puisque Nathan Drake, adulte, apprend une grande nouvelle à propos de son frère. D’autant plus que les joueurs ignoraient l’existence du personnage.

Certes, cette révélation prématurée ne ruine pas Uncharted. En revanche, des joueurs partagent leur déception devant un twist trop rapide. D’autant plus que certains spectateurs n’ont peut-être pas encore touché aux jeux de Naughty Dog.

Source : ScreenRant