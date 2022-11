Une flotte dystopique de drones Candy Crush se déchaîne dans le ciel de New York

Les drones Candy Crush au-dessus de Manhattan © Bryan Bedder (Getty Images)

Cinq cents drones se sont envolés au-dessus de New York jeudi soir, illuminant l’horizon de Manhattan avec une publicité célébrant le 10e anniversaire du jeu vidéo Candy Crush.

« Ce genre de choses devrait être arrêté par des lois avant qu’il ne soit trop tard » a dit Fabio Falchi, chercheur au Light Pollution Science and Technology Institute (ISTIL) depuis plus de 25 ans, à Business Insider. « Les vraies étoiles sont désormais remplacées par ces drones ultra-brillants » a-t-il dit. En juin, une performance similaire à New York avait été réalisée pour annoncer un événement lié à la NBA.

Une publicité pour Candy Crush qui fait polémique

Au total, pas moins de 500 drones ont été envoyés dans les airs au-dessus de New York par Activision, l’éditeur du titre. La cascade a été mise en scène pour le 10e anniversaire du jeu et a vu les drones déployés pour créer une série d’images, de mots-dièses et de slogans du jeu, allant d’une représentation du bouton « PLAY » à une énorme version aérienne du titre. On y voyait également le logo du jeu vidéo mobile, flottant sinistrement au-dessus du centre-ville comme un niveau bonus de Space Invaders.

D’un point de vue juridique, les drones ont été lancés depuis le New Jersey, car la ville de New York elle-même a des lois strictes contre leur utilisation. Le sénateur de Manhattan, Brad Hoylman, s’est joint aux voix qui s’y sont opposées la semaine dernière lorsqu’il a déclaré : « Je pense qu’il est scandaleux de gâcher l’horizon de notre ville à des fins privées. C’est offensant pour les New-Yorkais, pour nos lois locales, pour la sécurité publique et pour la faune » a-t-il dit.

À lire : Android et iOS (iPhone) : Top 10 des meilleurs jeux gratuits

Comme le rapportent nos confrères, l’événement n’aura pas non plus manqué de faire réagir certains astronomes. Certains regrettent la multiplication de ces événements qui pourraient non seulement devenir une énorme source de la pollution lumineuse, mais aussi priver les humains de la vue sur les étoiles. Fabio Falchi évoque de graves conséquences sur la vie animale, car de telles manifestations pourraient, à terme, interrompre la migration des oiseaux et affecter les populations d’insectes.

Voici quelques images de l’événement capturées par Activision.