Une possible nouvelle planète détectée dans Alpha du Centaure, notre système voisin

Alpha du Centaure, ou Alpha Centauri, est le système stellaire et planétaire le plus proche de nous, situé à « seulement » 4,37 années-lumière du Soleil.

Une nouvelle planète pourrait bien avoir été découverte dans Alpha du Centaure. Ce système très particulier attire une grande attention de la part de la communauté scientifique, tout simplement car il s’agit du système stellaire le plus proche du notre. Ainsi, Alpha du Centaure est le candidat idéal pour d’éventuels futurs voyages interstellaires. A condition évidemment que la technologie humaine soit un jour capable d’effectuer un tel voyage.

Vue d’artiste du système Alpha du Centaure, représenté avec une planète fictive. Crédit : Wikipédia

Un objet lumineux en orbite autour d’Alpha Centauri A

D’après un nouveau rapport de recherche, des scientifiques ont détecté des signes de la présence d’une possible planète en orbite autour d’Alpha Centauri A. Alpha Centauri A est le premier nommé des deux soleils principaux du système Alpha du Centaure. Une découverte qui reste toutefois incertaine, puisque les scientifiques ne sont pas encore sûrs qu’il s’agit bien d’une planète. D’après les premières hypothèses, l’objet pourrait être une planète, ou tout aussi bien un amas de poussière, ou un groupe d’astéroïdes.

L’équipe a observé un point brillant qui semble orbiter autour de l’étoile, en utilisant le VLT (Very Large Telescope) de l’Observatoire du Cerre Paranal au Chili. Bien que toute fraîche et comportant encore beaucoup de points d’interrogations, cette nouvelle ravit l’équipe, qui se montre optimiste pour l’avenir. « Nous discutons également d’une possible détection d’exoplanète ou de disque exozodiacal autour de α Centauri A. Cependant, un artefact instrumental d’origine inconnue ne peut être exclu. Ces résultats démontrent la faisabilité de l’imagerie d’exoplanètes de la zone habitable rocheuse avec les télescopes actuels et futurs. »

Alpha du Centaure : de très fortes chances d’abriter une planète similaire à la Terre

La communauté scientifique analyse intensivement Alpha du Centaure. De par sa proximité, elle pourrait un jour constituer la première destination d’un voyage interstellaire. Le système Alpha du Centaure a la particularité de comporter 3 étoiles. Ces étoiles sont nommées, avec beaucoup d’originalité, Alpha Centauri A, B et C. Alpha Centauri A et B sont les étoiles principales, très similaires à notre Soleil, tandis que Centauri C est une naine rouge, peu lumineuse. Les planètes hypothétiques d’Alpha Centauri pourraient être soit en orbite autour d’une étoile (A ou B), soit de deux (A et B).

Après de nombreuses analyses, il semble qu’aucune naine brune ou géante gazeuse n’est en orbite proche d’Alpha du Centaure. Cela voudrait dire que les chances d’y trouver une planète tellurique semblable à la Terre sont grandes. A l’heure actuelle, les probabilités estimées par la communauté scientifique de trouver une planète semblable à la Terre autour d’Alpha du Centaure sont de l’ordre de 85%. Un chiffre énorme, qui laisse de grands espoirs de découvrir une planète habitable dans ce système. Rappelons également que d’après certaines estimations, il pourrait y avoir 6 milliards de planètes similaires à la Terre, et ce rien que dans la Voie Lactée.

Une exoplanète a déjà été identifiée sur Alpha du Centaure en 2016, nommée Proxima b. Cette exoplanète serait tellurique, et donc d’une nature similaire à la Terre, Mars, Venus, ou Mercure. Sa masse est d’au moins 1,3 fois celle de la Terre, et son orbite se situe dans une zone possiblement habitable. Sa distance d’orbite par rapport à son étoile rendrait probable la présence d’eau à sa surface. Évidemment, rien ne dit que cette planète présente des conditions similaires à la Terre.

La NASA enverra une sonde vers Alpha du Centaure… en 2069

Source : bgr.com