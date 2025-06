USB-C, USB4, USB 3.0 : Microsoft harmonise enfin les standards sur PC

Fini les mauvaises surprises avec les ports USB sur Windows 11

Microsoft a décidé de durcir les règles concernant les connecteurs USB-C, USB4 et USB 3.0 sur les ordinateurs portables équipés de Windows 11. Dans un article officiel publié le 29 mai 2025 et intitulé Ending USB-C Port Confusion, le géant américain souligne l’ampleur du problème : plus d’un quart des ordinateurs équipés de ports USB4 n’exploitent pas pleinement leurs capacités. Affichage externe non pris en charge, charge rapide absente, débit limité… tout cela malgré des connecteurs qui, à l’œil nu, semblent identiques.

C’est cette ambiguïté que Microsoft entend éliminer avec de nouvelles exigences techniques imposées aux fabricants.

Microsoft veut que tous les ports USB fonctionnent comme prévu

Dès la mise à jour 24H2 de Windows 11, chaque constructeur devra se conformer à des exigences techniques précises pour obtenir la certification officielle de Microsoft. Cela signifie que tous les ports USB-C présents sur les PC certifiés devront obligatoirement prendre en charge la recharge, les transferts de données à haute vitesse ainsi que la connexion d’un écran externe, sans exception ni configuration floue.

Pour les modèles vantant un débit de 40 Gbit/s, les contraintes seront encore plus élevées : compatibilité avec USB4, gestion du PCI Express, prise en charge des stations d’accueil Thunderbolt 3 et capacité d’afficher deux écrans 4K à 60 Hz. Même les ports USB 3.0 ne seront pas laissés de côté. Ils devront permettre une puissance de charge minimale entre 4,5 et 15 watts, tout en offrant la possibilité de connecter un moniteur secondaire.

Les exigences s’appliqueront via le programme WHCP (Windows Hardware Compatibility Program), qui définit désormais des fonctionnalités minimales à garantir pour chaque type de port.

Pour faire respecter ces nouveaux standards, tous les ordinateurs devront passer une série de tests automatisés via le Hardware Lab Kit (HLK), couvrant la bande passante, la qualité du signal, la charge, l’affichage, la mise en veille et la reprise. Aucun détail n’est laissé au hasard. Tout matériel qui échoue à un seul test sera exclu de la certification Windows. Par ailleurs, seuls les pilotes natifs et les composants validés par l’organisme officiel USB-IF seront acceptés. Cette rigueur vise à éliminer progressivement les ports “bridés” qui, jusqu’à présent, causaient frustration et incompatibilités.

Source : Les Numériques