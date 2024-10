Mise à jour Windows 11 24H2 : le déploiement commence à peine, mais les couacs sont déjà là

Image IA générée avec Microsoft Bing Image Creator

Comme la plupart des ordinateurs de France (et même du monde) votre système d’exploitation (le programme qui vous fournit l’interface pour le faire fonctionner) est Windows.

Le système de Microsoft équipe environ 70 % du parc informatique mondial, il y a donc fort à parier que votre ordinateur fait partie du lot. Si ce n’est pas le cas, il s’agit sans doute d’un Mac d’Apple tournant sous macOS, éventuellement d’un Chromebook (le système de Google), ou alors, vous êtes un geek pur et dur (ou vous en avez eu marre de Windows) et vous disposez d’un système Linux (plusieurs distributions existent, la plus grand public est Ubuntu).

Mais revenons-en à vous, utilisateur de Windows. Depuis sa création en 1981 avec son Windows 1.0 Microsoft n’a eu de cesse de faire évoluer son système d’exploitation. Les utilisateurs ont donc pu voir apparaître Windows 2.X, 3.0 3.1, puis Windows 95, Windows 98, certains ont même vu Windows NT. Le tout a été suivi par Windows 2000, Me, XP, Vista, 7, 8, 10 et maintenant 11.

À l’heure actuelle, seuls les systèmes Windows 10 et 11 sont maintenus par Microsoft. Le support de Windows 10 prendra d’ailleurs fin en octobre 2025.

Si vous venez d’acheter un ordinateur ou si vous aimez être à la pointe de la technologie, il y a donc fort à parier que votre PC tourne avec Windows 11.

Le problème des mises à jour de Windows

Nous en parlions hier dans notre article sur la bêta du logiciel de l’Apple Watch, parfois faire une mise à jour du système peut poser des problèmes.

Ici, nous ne parlons pas de bêta, hélas, mais bien des mises à jour officielles déployées par Microsoft, et notamment de la mise à jour Windows 11 24H2. Par chance, les bugs inhérents à cette mise à jour ne touchent pas tous les utilisateurs. Par malchance, il touche les gamers, qui sont les plus gros utilisateurs de Windows.

Il est important de noter que les mises à jour de Windows ne sont pas déployées chez tous les utilisateurs en même temps. La firme de Redmond commence par un déploiement limité, afin de surveiller les éventuels retours utilisateurs avant de déployer la nouvelle version de façon plus étendue, petit à petit.

La version 24H2 a ainsi été d’abord déployée sur les PC Copilot+, des ordinateurs portables de dernière génération. Les problèmes rencontrés par cette mise à jour sont essentiellement liés à des jeux vidéo (comme Asphalt 8), spécifiquement ceux déployant le système antitriche EAC (Fortnite, Apex Legends parmi les plus plébiscités) dans une version ancienne non compatible avec 24H2 (pensez à mettre vos jeux à jour).

Le bug apparaît principalement sur les PC équipés de processeurs Intel. Pour une fois, AMD n’est pas impacté.

Résultat : le fameux écran bleu de la terreur, ou de la mort, c’est selon (celui que vous rêvez de ne jamais avoir car il vous fait perdre tout travail en cours). Sur Asphalt 8 le bug est différent puisqu’il s’agit d’un freeze de l’écran.

Afin d’éviter plus de problème, le déploiement de 24H2 a été stoppé sur tous les PC présentant une des conditions d’apparition du bug : Asphalt 8 ou un jeu avec un ancien système EAC installé.

En parallèle, sachez que la mise à jour 24H2 a aussi posé quelques soucis non liés aux jeux vidéo : capteur d’empreinte digitale qui refuse de fonctionner, applications de fond d’écran qui plantent et quelques soucis avec les drivers Intel Smart Sound Technology (SST). Mais rien de bien grave.

Notez que les mises à jour de Windows posent régulièrement des problèmes comme la KB5041587, la build 26120.961, ou la KB5001716 pour citer les plus récentes.