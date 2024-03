Leboncoin : une fuite de données dévoile l’adresse et le numéro des acheteurs

Leboncoin a subi un incident technique qui a provoqué une fuite de données personnelles de ses utilisateurs. Des vendeurs ont pu accéder aux informations des acheteurs, notamment l’adresse email et le numéro de téléphone. Le problème serait désormais réglé.

Ces dernières semaines, les fuites de données se sont multipliées sur les grosses plateformes. Après le vol de données chez Free et le piratage de LDLC, c’est la plateforme France Travail qui a été la cible d’une cyberattaque. Comme le révèle L’Informé, c’est désormais au tour du site Leboncoin d’être dans l’œil du cyclone.

La célèbre plateforme de vente entre particuliers a subi un “incident technique” qui a entrainé la fuite des données personnelles des utilisateurs. Celle-ci serait survenue entre le 16 et le 17 mars. Certains vendeurs ont pu accéder aux données personnelles des acheteurs avec qui ils conversaient via la messagerie de la plateforme. Voici les informations qu’ils ont pu intercepter :

Nom

Prénom

Adresse email

Numéro de téléphone

Leboncoin victime d’une fuite de données personnelles

Plusieurs utilisateurs ont fait remonter le problème sur les réseaux sociaux. “C’est normal que le nom, l’e-mail et le numéro de téléphone des gens qui nous contactent apparaisse dans les e-mails que l’ont reçoit ? Niveau vie privée c’est pas top !” s’offusque ainsi un internaute sur X. “Bah comme ça maintenant quand on contacte quelqu’un sur Leboncoin, il reçoit notre mail perso + numéro de téléphone. Tranquille le consentement et la RGPD ?” renchérit un autre utilisateur.

Auprès de L’Informé, Leboncoin précise que les informations personnelles ont seulement pu être interceptées par les vendeurs avec qui les acheteurs communiquaient déjà directement. “Aucun tiers n’a eu accès à ces éléments”, ajoute la plateforme qui assure que le problème est désormais réglé.

L’enseigne est constamment sur le qui-vive pour protéger ses utilisateurs. Il faut dire que les escroqueries sont légion sur la plateforme comme la fameuse arnaque au QR Code. Lorsqu’une personne achète un produit, le malfrat envoie un QR Code pour vider son compte bancaire.