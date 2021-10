Voie lactée : Un mystérieux signal radio émanant de son centre a été détecté

Le signal a été découvert par une équipe de scientifiques du monde entier, à l’aide d’un télescope situé dans l’ouest de l’Australien appartenant à l’agence de recherche scientifique du gouvernement australien. Les scientifiques pensaient qu’il pourrait s’agir d’un pulsar – « un type très dense d’étoile morte en rotation – ou d’un type d’étoile qui émet d’énormes éruptions solaires ». Cependant, les signaux de la nouvelle source ne correspondent pas à ceux attendus pour ces types d’objets célestes. Ni à aucun modèle actuellement compris de source radio variable. Cela pourrait donc suggérer une nouvelle classe d’objets stellaires.

« La propriété la plus étrange de ce nouveau signal est qu’il a une très forte polarisation. Cela signifie que sa lumière oscille dans une seule direction, mais cette direction tourne avec le temps », a déclaré Ziteng Wang, auteur principal de l’étude et doctorant à l’École de physique de l’Université de Sydney. Il ajoute que « La luminosité de l’objet varie également considérablement, d’un facteur 100, et le signal s’allume et s’éteint apparemment de manière aléatoire. Nous n’avons jamais rien vu de tel ».

Le signal a un comportement extraordinaire

Le caractère unique du signal radio – surnommé ASKAP J173608.2-321635 d’après ses coordonnées – était qu’il « a commencé invisible, puis il est devenu brillant et s’est évanoui avant de réapparaître à nouveau », ce qui est un « comportement extraordinaire », a déclaré Tara Murphy, directeur de thèse et professeur à l’université de Sydney.

Les astronomes ont essayé de trouver l’objet à la lumière visuelle, mais sans succès. Murphy a déclaré que des télescopes plus puissants, tels que le square Kilometer Array, pourraient aider à résoudre le mystère. Un effort international pour construire le plus grand radiotélescope au monde est déjà en cours. Il devrait être achevé au cours de la prochaine décennie. Il est très attendu, car ces détections de signaux permettent également de découvrir des exoplanètes.

