Un premier teaser pour la saison 4 de The Boys, les iPhone 15 pourraient avoir des bords incurvés, Tesla au centre d’une nouvelle polémique, c’est le récap’ de la semaine

Alors que le prix de certaines options de Free Mobile s’apprête à augmenter, WhatsApp simplifie la vie des utilisateurs avec sa section « Appareils Connectés » et la saison 4 de la série The Boys se paie un premier teaser très cynique. Vous attendez avec impatience le lancement des iPhone 15 ? De nouvelles rumeurs lèvent le voile sur le design des futurs smartphones Apple.

Des bords incurvés pour les iPhone 15

Si l’on en croit les dernières révélations du leaker ShrimpApplePro concernant le design des iPhone 15, il se pourrait que les futurs flagships aient des bords incurvés. L’informateur dévoile également que les smartphones Apple devraient être équipés du Dynamic Island et de boutons tactiles pour l’alimentation et le volume.

Lire > Les iPhone 15 auraient des bords incurvés, selon une fuite

Les iPhone 15 Pro auront des boutons tacticles pour le volume et l’alimentation

WhatsApp : la section « Appareils connectés » s’étoffe

WhatsApp s’apprête à rendre la vie des utilisateurs encore plus simple. En effet, si vous disposez de différents smartphones, vous pouvez désormais connecter plusieurs appareils Android au même compte. Vous pourrez ainsi basculer aisément entre votre appareil principal et vos appareils secondaires, à condition que vos téléphones fonctionnent dans l’écosystème Android. Rendez-vous dans notre actu dédiée pour découvrir la démarche à suivre pour connecter plusieurs téléphones au même compte WhatsApp.

Lire > WhatsApp : vous pouvez désormais connecter plusieurs smartphones Android au même compte

WhatsApp © Unsplash

La saison 4 de The Boys se dévoile dans un premier teaser

En attendant de découvrir la quatrième saison de The Boys sur Prime Video, il est temps de jeter un oeil au premier teaser, particulièrement cynique. Ces quelques images nous confirment que le ton comique sera toujours au rendez-vous dans cette nouvelle saison qui promet de nous offrir encore beaucoup de manipulations, traîtrises et rebondissements.

Lire > The Boys, saison 4 : un teaser cynique dévoilé, Vought nous ment encore

© Amazon Studios

Le prix de certaines options Free Mobile augmente

Alors que Free avait assuré aux abonnés que le tarif de ses forfaits ne subirait aucune hausse jusqu’en 2027, l’opérateur vient pourtant d’annoncer que le prix de certaines options allait augmenter. Il vous faudra par exemple désormais dépenser 4,99 euros supplémentaires par mois pour bénéficier de l’option Booster 1Go.

Lire > Free Mobile augmente ses prix malgré sa promesse

Free Mobile

Le pilotage autonome de Tesla inquiète

Alors que depuis quelques mois les accidents liés au pilotage automatique de Tesla ne cessent de se multiplier, une vidéo mise en ligne sur le site du géant automobile américain montre un automobiliste dont les mains sont posées sur ses genoux et non pas sur le volant. Une publicité mensongère selon l’agence américaine de sécurité des marchés financiers qui a aussitôt entamé une enquête pour vérifier la technologie du pilotage autonome de la marque américaine.

Lire > Tesla : face aux accidents à répétition, les Etats-Unis enquêtent sur le pilotage autonome

Tesla – accidents à répétition, les Etats-Unis enquêtent sur le pilotage automatique autonome © Pixabay

Nos tests et dossiers de la semaine

Azus Zenbook Fold : un PC portable pliable de qualité

Si vous êtes à la recherche d’un nouveau PC portable et d’une nouvelle tablette, vous pourriez être tentés de vous tourner vers le Zenbook Fold qui combine les deux. En effet, vous pouvez l’utiliser sous forme d’écran OLED de 17,3 pouces ou le plier pour le transformer en PC portable de 12,5 pouces. On adore son clavier Bluetooth magnétique, ses haut-parleurs de qualité ou encore sa webcam Full HD. On regrette que la connectique soit si limitée et qu’Azus n’ait pas intégré un lecteur d’empreintes digitales. Attention, le Zenbook Fold a un coût puisqu’il est disponible à partir de 3999,99 euros.

Lire > Test Asus Zenbook Fold : tablette OLED 17 pouces pliable ou PC portable 12,5 pouces, à vous de choisir

Asus Zenbook Fold UX9702 – Crédit – Xavier Regord / Tom’s Guide

Les programmes à découvrir en février sur vos plateformes de streaming

Février approche et il est temps de découvrir les calendriers complets de vos plateformes de streaming préférées. Amazon Prime Video, Netflix ou encore Disney+ vous proposent de nouveaux programmes à ne louper sous aucun prétexte. Films, séries ou encore documentaires, il y en aura pour tous les goûts ! Les températures sont encore basses et vous serez ravis de vous glisser sous un plaid pour profiter des productions des prochaines semaines.

Lire > Disney+ février 2023 : tous les nouveaux films, séries et documentaires

© Disney+

Lire > Netflix février 2023 : tous les nouveaux films, séries et documentaires

© Netflix

Lire > Amazon Prime Video janvier 2023 : tous les nouveaux films, séries et documentaires