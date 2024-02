Voiture : un mal nécessaire qui vide les poches des Français

La voiture coûte cher aux Français © Adobe Stock

Pour beaucoup de personnes, la voiture est un élément indispensable du quotidien. Mais son coût peut s’avérer exorbitant, pesant lourdement sur le budget des ménages. Face à l’augmentation des prix, les automobilistes les plus fragiles se retrouvent face à des choix difficiles, révèle une étude de l’IFOP.

L’automobile, un élément indispensable du quotidien qui pèse lourd sur le budget

L’étude IFOP pour Roole est sans appel : 65 % des automobilistes français dépensent plus de 100 € par mois pour leur voiture. Entre le prix du carburant, l’assurance, l’entretien, les péages et le stationnement, la facture grimpe rapidement. 49 % des conducteurs déboursent entre 100 et 299 € par mois, et 16 % atteignent même 300 € ou plus.

Face à ces dépenses croissantes, les automobilistes aux revenus modestes se retrouvent face à des choix difficiles. Certains renoncent à la voiture, mais cela n’est pas toujours possible pour ceux qui vivent dans des zones rurales ou mal desservies par les transports en commun.

L’étude révèle ainsi que 79 % des Français déclarent être dépendants de leur voiture pour faire leurs courses, 75 % pour se rendre au travail et 80 % pour rendre visite à des proches. Cette dépendance est encore plus forte dans les communes rurales, où 90 % des habitants ont besoin de leur voiture pour rendre visite à des amis ou à de la famille.

Pour faire face à ces dépenses, les Français adoptent différentes stratégies, selon l’IFOP :

Éviter l’autoroute : 65 % des Français évitent de prendre l’autoroute, dont 35 % de manière régulière.

: 65 % des Français évitent de prendre l’autoroute, dont 35 % de manière régulière. Renégocier les contrats : 49 % des automobilistes ont revu à la baisse leurs contrats d’assurance et de parking.

: 49 % des automobilistes ont revu à la baisse leurs contrats d’assurance et de parking. Covoiturage et colis-voiturage : 2 à 3 Français sur 10 envisagent le covoiturage longue distance ou le « colis-voiturage ».

: 2 à 3 Français sur 10 envisagent le covoiturage longue distance ou le « colis-voiturage ». Économie de débrouille : 51 % des Français envisagent de choisir des pièces de rechange d’occasion, 37 % d’aller dans un garage associatif et 25 % d’installer un kit bio-éthanol.

Malgré tout, les Français restent très attachés à la voiture

L’écoconduite est massivement pratiquée par les Français (83 %), mais les motivations financières (44 %) priment sur les convictions écologiques (15 %). Le covoiturage est encore peu développé, avec seulement 24 % des Français qui le pratiquent en tant que conducteur. Là encore, les motivations financières (33%) dominent devant les convictions écologiques (18%).

Malgré leur volonté de limiter l’usage de la voiture, les Français sont encore très attachés à cet objet. Seuls 17 % d’entre eux envisagent de la vendre en 2024. Par ailleurs, les Français sont mal informés sur les dispositifs gouvernementaux pour accompagner la transition écologique : seuls 38 % connaissent le leasing social, qui est clos pour 2024, et 42 % les Zones à Faibles Emissions.

Source : IFOP