Xiaomi SU7 : voici quand sortira la voiture électrique, les Français devront patienter

Première voiture électrique du constructeur chinois, la Xiaomi SU7 a fait sensation au salon MWC qui s’est tenu il y a quelques jours. Et comme prévu, le fabricant s’apprête à la lancer dans le grand bain après avoir mis en route la production. Le grand patron Lei Jun a officialisé la nouvelle sur le réseau chinois Weibo. La commercialisation du SU7 débutera le 28 mars. Une cinquantaine de concessionnaires mettront en vente la berline électrique sur le marché chinois.

Xiaomi espère avant tout séduire ses utilisateurs de smartphones. L’entreprise mise notamment sur les synergies rendues possibles par HyperOS, le système d’exploitation qui unifie ses différents appareils. Mais quid de la sortie de la Xiaomi SU7 dans nos contrées ? Comme à l’accoutumée, Xiaomi va se concentrer dans un premier temps sur le marché chinois. Le fabricant en profitera pour tester le véhicule à grande échelle avant de le commercialiser (ou pas) aux quatre coins du globe.

Xiaomi SU7 : la voiture électrique ne débarquera pas de sitôt en France

Selon le président Lu Weibing, il faudra encore patienter deux ou trois ans avant que Xiaomi décide de vendre sa voiture électrique à l’étranger, rapporte CNBC. Dans les colonnes d’IT Home, le dirigeant vient même d’en rajouter une couche, précisant qu’il n’y avait pas encore de feuille de route pour une commercialisation internationale.

“Actuellement, Xiaomi Motors n’a pas de calendrier pour les ventes à l’étranger. Nous cherchons à solidifier la technologie de Xiaomi Motors sur le marché intérieur”, martèle Lu Weibing. C’est seulement une fois chose faite que le constructeur envisagera de lancer sa voiture électrique dans le monde entier.

Les technophiles français devront donc prendre leur mal en patience. Pour rappel, la fiche technique de la Xiaomi SU7 est déjà connue. Cette dernière peut notamment offrir jusqu’à 800 km d’autonomie grâce à sa batterie de 101 kWh. Côté puissance, elle va jusqu’à 578 chevaux et 635 Nm de couple. Le modèle le plus haut de gamme (SU7 Max) est notamment capable de faire le 0 à 100 km/h en seulement 2,78 secondes, assure le constructeur.

En plus de la conduite autonome Xiaomi Pilot et d’HyperOS, on retrouvera dans l’habitacle un écran tactile de 16,1 pouces compatible avec Apple CarPlay et Android Auto. En Chine, le prix de la berline électrique devrait osciller autour des 64 000 euros (500 000 yuans).