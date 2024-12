Voitures et CO2 : qui sont les cancres de la pollution en France ?

Crédit : webandi – pixabay

La date limite pour revoir les seuils des émissions moyennes de CO2 des véhicules neufs approche à grands pas. Dès 2025, les fabricants d’automobiles devront probablement abaisser ces émissions de 95 g/km à 81 g/km par voiture neuve, quel que soit le type de motorisation. Face à la menace de lourdes sanctions financières pouvant se chiffrer en milliards d’euros (95 € par gramme excédentaire par voiture) en cas de non-conformité avec les exigences de la norme CAFE, la transition vers l’électrique devient l’enjeu prioritaire des constructeurs automobiles.

Quelles sont les marques automobiles les plus écolo ?

Selon une enquête commanditée par le Ministère de l’Intérieur, 23 constructeurs automobiles ont déjà atteint l’objectif des 81g/km, dont, bien entendu, 12 marques 100% électrique : BYD, Cadillac, Fisker, Geely, Hongqi, Leapmotor, Polestar, Seres, Smart, Tesla, Vinfast et XPeng. Les 11 autres sont des marques produisant des véhicules hybrides comme MG, Land Rover, Volvo, Cupra, Fiat, Jaguar et Porsche, Jeep, Maserati, Mercedes et BMW.

Lors de son entrée en vigueur en 2021, la norme CAFE imposait aux constructeurs automobiles de ne commercialiser dans l’Union européenne que des véhicules émettant moins de 95 grammes de CO2 par km. Face aux pressions des marques ayant des difficultés à opérer leur transition énergétique, cette norme reste fixée à 95g/km en 2025.

6 marques sont dans les clous : DE, Lexus, Opel, Audi, Mini et Peugeot. Renault n’est pas loin avec 96g/km, mais les autres marques françaises comme Citroën et Dacia sont à la traine… Sans doute à cause de la chute des ventes de véhicules électriques en 2024 due au durcissement des conditions d’obtention du bonus écologique pour certains modèles et certaines marques.

D’autres initiatives pour réduire les émissions de CO2 et lutter contre le réchauffement climatique sont également mis en place, comme les ZFE déjà déployées dans les grandes villes de France, ou le nouveau train à hydrogène testé en Chine… des projets peut-être plus écologiques que la fabrication de nouvelles voitures électriques.