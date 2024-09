Volkswagen veut savoir ce que vous faites au volant pour améliorer ses aides à la conduite

Image par tookapic de Pixabay

La collecte de données est un sujet qui revient souvent sur le devant de la scène, mais pas toujours pour de bonnes raisons. Comme l’entraînement de modèles d’intelligence artificielle ou les publicités ciblées.

Si certaines collectes sont anonymes, dans le sens où le collecteur ne dispose pas de toutes vos données (il ne connaît pas votre nom ni votre adresse, d’autres disposent de plus d’informations. C’est le cas des applications de géolocalisation (comme Google Maps, mais vous pouvez désactiver l’option), ou de l’App Store d’Apple.

Vos données peuvent servir à de nombreuses choses (positives ou négatives), mais la plupart du temps, heureusement, il s’agit de données anonymisées qui servent aux développeurs à comprendre comment les utilisateurs se servent d’une application par exemple.

C’est le cas du constructeur automobile Volkswagen.

Pourquoi Volkswagen veut collecter vos données ?

Depuis de nombreuses années, les constructeurs automobiles font tout leur possible pour améliorer le quotidien des conducteurs. Aide à la conduite, au freinage d’urgence, détection des lignes, etc. Les véhicules sont même connectés !

C’est sur ces véhicules connectés que Volkswagen souhaite réaliser sa collecte de données. Bien entendu, il s’agit de données anonymes, Volkswagen n’ayant pas accès à vos informations, juste à celles du véhicule.

Il ne s’agit pas non plus d’une collecte de données en continu, mais dans des cas bien spécifiques. Il s’agit de cas d’urgence.

La collecte aura lieu si vous utilisez l’aide au freinage d’urgence (qui s’enclenche lorsque le véhicule devant est trop près ou si un obstacle se trouve devant votre voiture), si vous freinez vous-même complètement ou si vous réalisez une manœuvre d’évitement brusque.

Le but est d’analyser les expériences des utilisateurs en cas de danger afin de peut-être améliorer leur confort de conduite ou de développer de nouveaux gadgets.

Dans un premier temps, seuls les conducteurs allemands seront concernés, et Volkswagen demandera spécifiquement le consentement du conducteur avant d’activer le module de récupération de données. De plus, seuls Volkswagen et Audi bénéficieront de ce programme. Notez cependant que d’autres constructeurs réalisent déjà des collectes de données, le plus connu pour cela est Tesla.