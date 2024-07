Votre voiture vous ment sur la température extérieure, ne vous faites pas avoir

Alors que Météo France annonce une nouvelle canicule pour cet été, imaginez un peu : le thermomètre de votre voiture vous affiche 40 degrés, confirmant la chaleur suffocante qui vous entoure. Mais saviez-vous que cet indicateur n’est pas toujours fiable ? En réalité, votre voiture vous ment probablement sur la température extérieure.

Thermomètre de voiture : attention aux chiffres exagérés

Contrairement aux idées reçues, les voitures n’utilisent pas de thermomètres à mercure pour mesurer la température. Elles sont équipées de thermistors, des capteurs électroniques qui mesurent la température en fonction des variations de courant électrique. Plus précis, plus petits et moins coûteux que les thermomètres classiques, les thermistors présentent néanmoins un inconvénient majeur : leur emplacement.

Généralement installés à l’avant du véhicule, derrière la calandre, ces capteurs mesurent en réalité la température du sol réchauffé par le soleil. Or, comme chacun le sait, l’asphalte absorbe et restitue une chaleur importante. Par conséquent, votre voiture peut afficher une température extérieure jusqu’à 10 degrés supérieure à la réalité.

Si cette différence peut sembler négligeable en été, elle devient plutôt dangereuse en hiver. Pourquoi donc ? Une température indiquée à 0 degré Celsius peut correspondre à un véritable gel sur la route, rendant les conditions de conduite extrêmement glissantes.

Alors, la prochaine fois que vous consulterez le thermomètre de votre voiture, prenez ses indications avec du recul, surtout par temps extrême. Pour connaître la température ambiante réelle, il est préférable de se fier à un thermomètre indépendant, installé à l’ombre, et loin des sources de chaleur. Ça ne coûte pas très cher, et l’investissement peut valoir le coup.

Sans ça, voici quelques astuces pour une mesure plus précise :