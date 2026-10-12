Nintendo n’abandonnera pas les jeux physiques : « J’espère que Sony en prendra note »

Contrairement à Sony, Nintendo ne compte pas abandonner les jeux physiques. Le directeur général de Nintendo Amérique latine a confirmé que le constructeur ne prévoyait pas d’abandonner les cartouches sur la Switch 2 .

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L’industrie vidéoludique n’est pas encore passée complètement au tout-numérique. Alors que Sony cessera de produire des disques pour les nouveaux jeux PlayStation à partir de janvier 2028, Nintendo n’est pas près d’abandonner les cartouches pour sa Switch 2. L’information, qui devrait rassurer les joueurs attachés au format physique, provient de Bill van Zyll, vice-président et directeur général de Nintendo Amérique latine.

Interrogé par le journaliste brésilien Rodrigo Coelho, le dirigeant l’assure : “Il n’est pas prévu d’abandonner les supports physiques. Nous savons à quel point les gens les apprécient”. Une déclaration bien accueillie par les joueurs : “J’espère que Sony en prendra note”, commente notamment un internaute sur Reddit.

Nintendo Switch 2 : les cartouches ont encore de beaux jours devant elles

Pour rappel, la Nintendo Switch 2 prend en charge les cartouches classiques, les titres numériques mais aussi un format hybride : les cartes clés de jeu. Ces dernières ne contiennent pas les données complètes des jeux : elles font office de clés permettant de les télécharger via Internet. Il faut ensuite les insérer dans la console pour pouvoir jouer. Contrairement aux codes de téléchargement à usage unique, les Game-Key Cards peuvent être prêtées ou revendues.

Big N devrait conserver cette triple approche, du moins pendant plusieurs années. “Historiquement, nous avons toujours été très ouverts. Nous nous basons sur les préférences des consommateurs et en tenons compte de manière déterminante”, explique Bill van Zyl. C’est une bonne nouvelle pour les collectionneurs attachés aux cartouches mais aussi pour les joueurs qui souhaitent pouvoir revendre leurs jeux sur le marché de l’occasion ou les prêter.

La communauté n’est toutefois pas à l’abri d’un revirement de Nintendo. Dans le futur, le constructeur nippon pourrait changer son fusil d’épaule face à l’augmentation potentielle des coûts de production des cartouches et l’évolution des préférences des joueurs. Mais nous n’en sommes pas encore là.