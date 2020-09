Marvel : WandaVision se dévoile dans une première bande-annonce surréaliste

Après un court teaser il y a quelques mois, WandaVision s’offre enfin une vraie bande-annonce officielle. Ces images confirment que la série Disney+ fera figure d’ovni dans le MCU. Mêlant vieux sitcom des années 50 à l’univers des super-héros Marvel, WandaVision semble complètement surréaliste et plein de surprises.

Elizabeth Olsen et Paul Bettany dans WandaVision – Crédit : Marvel Studios

La bande-annonce débute avec des images en noir et blanc de Wanda et Vision dans les années 50, vivant un quotidien bien tranquille, dans une maison typique des petites villes américaines de l’époque. À la moitié du trailer, le décor bascule et on retrouve le couple en couleurs. Puis Vision apparait dans son costume de super-héros dans un paysage moderne, face à une femme qui lui annonce qu’il est mort.

Cette réplique soulève une des plus grandes questions de l’intrigue de cette nouvelle série. Les événements de WandaVision se déroulent en effet après ceux d’Avengers : Endgame. Or Vision est bien mort dans Infinity War. Mais on sait également que WandaVision sera étroitement lié au film Doctor Strange 2, dont tout le scénario reposera sur le concept des réalités alternatives. Il est donc possible que le couple se soit retrouvé dans une chronologie parallèle à celle des événements de la saga Infinity. La fin de la bande-annonce montre d’ailleurs un personnage traverser un portail temporel.

Une série Marvel qui bouscule les codes du MCU

Ce mélange inattendu des genres promet en tout cas de dérouter les fans de Marvel. Le script de la mini-série a même surpris les acteurs eux-mêmes. Paul Bettany, qui incarne Vision, a confié que lui et sa co-star Elizabeth Olsen ne s’attendaient pas du tout à ce pitch. « C’est tellement avant-gardiste, étrange et désordonné, puis ça se déplace sans transition vers un territoire plus familier. Mais l’endroit où cela commence est tellement bizarre.», a-t-il déclaré dans une interview.

La bande-annonce ne dévoile pas de date exacte de sortie. Si Disney n’annonce pas de retard supplémentaire, WandaVision devrait normalement être diffusée à partir de décembre prochain sur Disney+. Mais ce calendrier reste encore incertain. La première série Marvel Le Faucon et le Soldat de l’Hiver n’a en effet toujours pas de nouvelle date de sortie. Ce retard pourrait donc décaler la diffusion de l’ensemble des autres séries du MCU, incluant notamment Loki, Hawkeye ou encore She-Hulk.

Source : We got this covered