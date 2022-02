Warcraft débarque sur mobile cette année, annonce Activision-Blizzard

Warcraft est l’une des plus grosses franchises de Blizzard Entertainment. Elle a démarré en 1994 avec la sortie de Warcraft : Orcs and Humans, un jeu de stratégie en temps réel sur PC. En plus des différents opus de stratégie, Blizzard a ensuite élargi l’univers de Warcraft à d’autres genres et notamment au MMORPG avec le très célèbre World of Warcraft. Sa dernière extension Shadowlands est d’ailleurs disponible depuis fin 2020.

À l’occasion de l’annonce de ses résultats financiers, Activision-Blizzard qui se fait racheter par Microsoft pour 68,7 milliards de dollars a annoncé l’arrivée de la franchise Warcraft sur mobile. Activision a confirmé que les développeurs de Blizzard ont prévu « un nouveau contenu substantiel pour la franchise Warcraft en 2022 ». Un nouveau jeu dans l’univers de Warcraft débarquera donc sur mobile cette année.

Le nouveau jeu Warcraft sur mobile n’est pas lié à World of Warcraft ou Hearthstone

Le studio va fournir « un tout nouveau contenu Warcraft mobile entre les mains des joueurs pour la première fois ». Activision-Blizzard a bien insisté que le prochain jeu est séparé de World of Warcraft et de Hearthstone. Ces deux jeux proposeront également « de nouvelles expériences » cette année, d’après le studio. Hearthstone est un jeu de cartes à collectionner en ligne dans l’univers de Warcraft qui est aussi disponible sur Android et iOS.

Ce n’est pas la première fois qu’une franchise de Blizzard débarque sur mobile. Les joueurs attendent aussi la sortie de Diablo Immortal qui a été annoncé pour la première fois en 2018. Le jeu est actuellement en alpha, mais il devrait sortir cette année. Diablo Immortal sera fidèle à l’ambiance et au gameplay de la franchise avec un mode solo et un mode multijoueur.

Enfin, la communauté espère évidemment que le jeu Warcraft sur mobile sera de meilleure qualité que le remaster Warcraft 3 : Reforged sorti en 2020. Celui-ci était tellement catastrophique que Blizzard avait dû offrir des remboursements sans condition aux joueurs. Quoi qu’il en soit, nous devrions bientôt en savoir davantage sur le nouveau jeu Warcraft puisqu’il sort cette année. Blizzard travaille aussi sur un tout nouveau jeu de survie dans un nouvel univers qui a été annoncé il y a seulement quelques jours.

Source : Eurogamer