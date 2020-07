Watch Dogs 2 gratuit : un jeu offert à ceux qui regarderont l’évènement Ubisoft, le 12 juillet

Crédit : Ubisoft

Ce dimanche 12 juillet aura lieu Ubisoft Forward, une conférence digitale diffusée en direct par le studio français. Nous y découvrirons des images des prochains jeux tant attendus tels que Watch Dogs Legion, Assassin’s Creed Valhalla, The Crew 2, Ghost Recon Breakpoint ou même Hyper Scape. Si vous n’avez pas entendu parler de ce dernier, il s’agit du nouveau FPS battle royale free to play d’Ubisoft. Encore en phase de test technique et disponible en accès très limité, il a fortement gagné en popularité sur la plateforme de streaming Twitch ces derniers jours.

Dans le but de faire monter la hype à propos de son évènement et d’attirer encore plus de spectateurs, Ubisoft a eu l’idée de récompenser ceux qui le suivront en direct. Le studio va offrir un jeu PC très réputé de son catalogue, Watch Dogs 2. Sorti en 2016 en étant la suite directe du premier opus de 2014, Watch Dogs 2 a reçu d’excellentes critiques. Sur Steam par exemple, 81 % des évaluations des joueurs sont positives. Le jeu d’aventure au monde ouvert vous met dans la peau d’un jeune hacker prodige à San Francisco.

Pour récupérer Watch Dogs 2 gratuitement, il faut que vous soyez connectés à la page de l’évènement avec votre compte Uplay. Vous n’êtes pas obligés de regarder la diffusion en entier. Le jeu sera activé sur votre compte si vous vous connectez après le gameplay de Trackmania qui aura lieu au début de la conférence. Évidemment, il faut arriver avant la fin de la présentation principale.

De plus, Ubisoft a indiqué dans un communiqué que les spectateurs pourront répondre à des questions en direct. Le but étant de gagner des récompenses pour différents titres du studio. Il s’agit probablement de cosmétiques pour des jeux comme Tom Clancy’s Rainbow Six : Siege ou Assassin’s Creed Odyssey. La conférence sera d’ailleurs sous-titrée en plusieurs langues, dont le français. Rendez-vous ce dimanche 12 juillet à 21h, heure française, pour découvrir les prochains jeux en images et avoir Watch Dogs 2 gratuitement.

