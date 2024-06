Waze transforme ce village en autoroute, les habitants n’en peuvent plus

Nous plaçons désormais une confiance aveugle dans les applications de navigation comme Waze, mais celle-ci ne tiennent pas toujours bien compte des imprévus de la route. En Mayenne, près de Laval, Google Maps et consort réagissent mal aux travaux en cours sur la départementale 962. Plutôt que d’emprunter la déviation mise en place par le conseil départemental, Waze indique de passer via Châlons-du-Maine. Le village s’est quasiment transformé en autoroute.

Waze fait passer les automobilistes par un petit village

Dans les pages de Ouest France, le maire de Châlons-du-Maine estime que la circulation a dû être multipliée par dix depuis la mise en place des travaux, le 10 juin. Waze ne se trompe pas vraiment : la D962 à deux voies étant inaccessible jusqu’au 28 juin entre Louverné et Martigné-sur-Mayenne, il est beaucoup plus rapide de passer par Châlons-du-Maine pour relier Mayenne à Laval.

Toutefois, l’application ne tient pas compte du fait qu’il s’agit là d’une petite route de campagne. Car ce ne sont pas seulement des voitures qui emploient Waze, mais aussi les chauffeurs de poids-lourd ! Deux camions ne peuvent pas se croiser sur cette route : quatre poids-lourds se sont ainsi retrouvés dans le fossé pour laisser passer leurs collègues. Un véritable chaos.

Les bouchons provoqués par Waze endommagent la route

Surtout, la route communale n’est pas prévue pour un tel trafic. Elle est maintenant très endommagée. Un huissier est même venu ce lundi 10 juin pour constater les dégâts sur la route, à la demande du maire. Le poids des véhicules aura eu raison de l’état de la chaussée et de gros trous la ponctuent maintenant.

Les habitants n’en peuvent plus, surtout les voisins de cette route. Le bruit des pots d’échappement et des klaxons ne s’arrête plus dans les bouchons. Et quand le trafic s’éclaircit, les automobilistes pressés roulent trop vite. Selon un Châlonnais, la circulation le réveille dès 4 heure du matin.

Ce n’est pas la première fois que les applications de navigation provoque de tels mécontentements. En mai, c’était le maire de Valence qui dressait des barrières pour arrêter les automobilistes guidés par Waze. En voiture, difficile de ne pas employer l’application qui bénéficie de tant de fonctions bien pratiques. La dernière en date : le signalement par Waze des ralentisseurs avec une notification.

Source : Ouest France