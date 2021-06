WF-1000XM4 : Sony vient-il de lancer les meilleurs écouteurs de 2021 ?

Grâce à quelques fuites, on savait déjà que Sony travaillait sur les successeurs des WF-1000XM3. Lancés en 2019, ces écouteurs sans fil (true wireless) méritaient un petit dépoussiérage. Cependant, ils demeurent encore totalement recommandables aujourd’hui. Qu’apportent donc les 1000XM4 ?

WF-1000XM4 – Crédit : Sony

Les WF-1000XM4 sont plus compacts et tiennent dans les oreilles

Tout d’abord, ils offrent un design retravaillé. C’est vrai que les précédents étaient imposants et sortaient des oreilles. Bon son, confort optimisable. Sony semble avoir compris et offre ici une finition 10% plus compacte. On note cependant que les écouteurs semblent encore occuper pas mal de place dans les oreilles. A côté de cela, ils sont certifiés IPX4 et donc validés pour les activités sportives.

WF-1000XM3 vs. WF-1000XM4 – Crédit : Sony

Le packaging aussi a été revu. Plus petit, il est entièrement en matériaux recyclables. Mais ce n’est pas le plus intéressant. Le boîtier de charge aussi a gagné en volume. Il est 40% plus petit que celui des WF-1000XM3. Pour avoir testé ces derniers, je ne peux que m’en réjouir tant il était compliqué de loger leur boîtier dans la poche d’un jeans.

WF-1000XM4 – Crédit : Sony

Sony assure qu’ils associent une forme adaptée à la cavité de l’oreille à un design ergonomique améliorant leur stabilité une fois portés. L’application Sony Headphones Connect vient en appui en proposant une solution pour trouver le bon embout isolant à utiliser.

WF-1000XM4 – Crédit : Sony

Au nombre de trois (S, M et L), ces embouts sont façonnés dans une mousse polyuréthane unique, souple et élastique pour maximiser la surface de contact entre l’embout et le conduit auditif. Pas de caoutchouc ou de silicone ici, mais des embouts à mémoire de forme pour assurer une isolation passive de qualité sans gâcher le confort d’utilisation. Ceux-ci ne poussent plus les écouteurs vers l’extérieur, mais pressent l’oreille par leurs côtés. Si l’on en croit Sony, plus de risque qu’ils ne s’échappent.

Les WF-1000XM4 suppriment enfin le bruit du vent !

Nous avions salué la réduction de bruit active des WF-1000XM3. Celle des 1000XM4 semble encore meilleure. Déjà, Sony a corrigé le problème du vent. Si ses bourrasques se font entendre avec les 1000XM3, leurs successeurs introduisent le mode Wind Noise Reduction qui détecte le vent et supprime son bruit automatiquement. Ajoutons à cela l’utilisation d’un nouveau processeur de réduction de bruit, le V1. Il serait encore meilleur que le QN1e des 1000XM3 avec une réduction de bruit plus efficace dans toutes les fréquences, même la voix humaine, souvent problématique sur ce type d’écouteurs.

Sony V1 – Crédit : Sony

LDAC, Hi-Res Audio, une débauche de qualité

L’audio n’est toujours pas laissé de côté. Le rendu sonore compte et c’est pour cela que les WF-1000XM4 sont compatibles Hi-Res Audio Wireless via LDAC (990 kbps). On note cependant que peu d’appareils utilisent ce très bon codec, malheureusement. Des diaphragmes de 6 mm sont installés dans les écouteurs pour reproduire un son dynamique et équilibré, basses comprises. Cette installation est doublé du DSEE ExtremeTM4 (Digital Sound Enhancement Engine), un moteur qui reconnaît l’instrumentation, les voix et les styles musicaux des morceaux pour rétablir la perte induite par la compression.

WF-1000XM4 – Crédit : Sony

Dans les fonctions annexes, le Speak-to-Chat

Côté fonctions annexes, les WF-1000XM4 se parent du Speak-to-Chat qui permet de discuter sans ôter ses écouteurs. Il suffit de parler pour que la musique se mette en pause et que les micros des écouteurs captent les sons ambiants. Une option que l’on avait déjà rencontrée sur le WH-1000XM4, dernier casque de Sony, testé ici. Autre mode, le Quick Attention s’active en pressant l’écouteur gauche. Le volume baisse alors pour laisser entendre une annonce en gare, par exemple.

Les autres fonctions sont héritées des WF-1000XM3. On y trouve l’Adaptative Sound Control qui détecte l’activité de l’utilisateur pour gérer automatiquement la réduction de bruit active. La pause instantanée lors du retrait des écouteurs est aussi de la partie.

Une conduction osseuse pour une captation de la voix parfaite

Les écouteurs ne servent pas qu’à écouter, il faut aussi se faire entendre lorsque l’on passe un appel. Si Bose est excellent en la matière avec ses QC Earbuds, Sony entend bien rivaliser sur ce point. La technologie Precise Voice Pickyp des WF-1000XM4 associe les micros à un capteur de conduction osseuse pour capter la voix précisément. Même dans un environnement très bruyant, l’ensemble est calibré pour ne capter que les sons émis par la bouche.

De l’autonomie, même avec réduction de bruit

Achevons ce tour d’horizon des nouveaux WF-1000XM4 par son autonomie. Déjà correcte sur leur aîné, elle est encore mieux ici, sur le papier tout du moins. Sony promet 8 heures d’autonomie avec une charge, avec réduction de bruit active. Le boîtier contient quant à lui deux charges supplémentaires. On arrive donc à 24 heures en tout, ANC activé, rappelons-le. Le boîtier est compatible charge sans fil et cinq minutes de charge permettent de regagner 60 minutes d’autonomie, selon Sony.

WF-1000XM4 compatibles charge sans fil – Crédit : Sony

Sony commercialise ses WF-1000XM4 dès aujourd’hui, le 8 juin 2021. Ils sont affichés à 280 €. Il s’agit donc d’une petite augmentation comparée à la génération précédente qui avait été lancée à 250 €. A voir dans le test si cela se justifie, mais la liste des améliorations semble parler d’elle-même.