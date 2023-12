Meilleur Xperia : quel smartphone Sony acheter en 2023 ? 

Notre 3 des smartphones Sony

Sony Xperia 10 IV, le meilleur rapport qualité/prix
Sony Xperia 1 IV, le meilleur du smartphone haut de gamme Sony
Sony Xperia 5 III, le smartphone Sony abordable

Pendant longtemps, Sony a été un des acteurs majeurs du marché mobile. En 2013 la marque nippone était la première à proposer un smartphone grand public résistant à l’eau avec le Xperia Z. Mais avec le temps, les appareils Sony se sont petit à petit retrouvés en retrait de la scène. Mais ce n’est pas pour autant que le géant japonais a arrêter de produire des mobiles.

La gamme Xperia est toujours, de nos jours, gage de qualité. Les produits de Sony fonctionnent sous Android et disposent du savoir faire de la marque sur de nombreux points. La partie photo est généralement excellente. Dans l’ensemble, ce sont des modèles haut de gamme, au tarif assez élevé. Mais la qualité est toujours au rendez-vous. Voici notre comparatif des meilleurs smartphones Xperia.

Sony Xperia 1 IV, le meilleur du smartphone haut de gamme Sony

Sony Xperia 1 IV Le meilleur du smartphone haut de gamme Sony

681€ Voir l’offre

699.99€ Voir l’offre

869€ Voir l’offre

919€ Voir l’offre

On aime Bonnes performances globales

Mode photo performant…

Design toujours aussi réussi

Excellente qualité d'écran

Modèle unique sur le marché

Présence d'une prise jack On n'aime pas Tarif très élevé

… mais réservé aux connaisseurs

Charge rapide peu efficace

Autonomie moyenne pour le prix

Le Sony Xperia 1 IV est le fleuron de la flotte. C’est véritablement le meilleur smartphone du fabricant nippon. Il dispose d’une fiche technique solide mais hélas son tarif est très élevé. Il possède le design épuré et convaincant des appareils Sony.

Et côté caractéristique, on retrouve un processeur Snapdragon 8 Gen 1 épaulé par 12 Go de ram. Pour la partie gaming, il assurera l’essentiel. Il existe avec 256 Go ou 512 Go de stockage. Et il est possible de rajouter une carte MicroSD pour augmenter la capacité. L’écran dispose d’une dalle OLED de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement maximum de 120 Hz.

En termes de qualité photo, on retrouve un ensemble de 4 capteurs. Il est équipé d’un grand-angle et d’un ultra grande-angle de 12 Mpx. Ces derniers sont accompagnés d’un téléobjectif de 10 Mpx et d’un zoom optique. Mais on retrouve le même problème qu’avec le Sony Xperia 5 IV. Il faut régler manuellement le système pour en tirer toute l’efficacité. SI vous vous y connaissez en photographie ce ne sera pas un problème, pour les autres ça peut être embêtant. Mais dans tous les cas, la qualité photo est bonne surtout de jour.

Pour l’autonomie, on retrouve une batterie de 5000 mAh accompagnée de la charge rapide 30W. Vous tiendrez une journée sans avoir à la recharger, mais pour ce prix on aurait pu espérer mieux. Pour conclure, on peut dire que le Sony Xperia 1 IV est un très bon smartphone haut de gamme. Mais avec un prix aux alentours de 1000 euros, on reste sur notre faim.

Sony Xperia 5 IV, le dernier-né des smartphones Sony

Sony Xperia 5 IV Le dernier-né des smartphones Sony

600€ Voir l’offre

647.19€ Voir l’offre

1,132.17€ Voir l’offre

1,287.75€ Voir l’offre

On aime Très bonne qualité de l'écran

Bonne autonomie

La qualité audio et la présence d'une prise jack

Certification IP 68

Qualité des matériaux et beau design On n'aime pas Charge rapide peu performante

Logiciel peu ergonomique

Qualité photo pas au niveau d'un smartphone à ce prix

Le Xperia 5 IV est un des smartphones les plus récents de Sony. Il a été commercialisé en France en septembre 2022 au prix de 1099 euros, mais il est déjà possible de le trouver à des tarifs plus abordables. C’est un produit plus compact que le modèle de base, le Sony Xperia 1 IV. Tout d’abord, du côté de l’écran, on retrouve une dalle OLED de 6,1 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. En termes de performances, on peut compter sur la qualité du processeur Snapdragon 8 Gen 1 couplé à 8 Go de ram. Sur ce point, il n’y a rien à redire.

Pour la partie photo, il dispose de 3 capteurs : un grand angle, un ultra grand-angle et un téléobjectif tous de 12 Mpx. Et chose, peu fréquente sur un smartphone de cette gamme, la qualité photo n’est pas vraiment là. En tous cas en mode basique. Sony propose un mode expert qui permet de configurer précisément son système photo, pour une expérience améliorée.

En matière d’autonomie, il est équipé d’une batterie de 5000 mAh qui permettra de boucler sans souci la journée. Il dispose aussi d’une charge rapide de 30W. Pas la meilleure du marché, mais elle se révèle correcte. On regrettera juste que l’interface, pourtant sous Android 12, ne respire pas la modernité. Sur ce point, il ne propose pas l’expérience la plus fluide du marché. En bref, le Sony Xperia 5 IV est une version compacte et abordable du Sony Xperia 1 IV. Pour une première expérience Xperia, c’est un très bon choix.

Sony Xperia 10 IV, le meilleur rapport qualité/prix

Sony Xperia 10 IV le meilleur rapport qualité/prix

249€ Voir l’offre

319€ Voir l’offre

497€ Voir l’offre

589.76€ Voir l’offre

On aime Tarif abordable

Très bonne autonomie

Design et compact

Qualité de l'écran toujours au rendez-vous

Bonne qualité photo pour ce prix

Certification IP68 On n'aime pas Charge lente

Performances limitées

Pas de bloc secteur dans la boîte

On arrive sur la gamme des Sony Xperia 10 avec la dernière version, 10 IV. Sa première particularité est son prix très abordable, chose rare dans le catalogue smartphone de Sony. Ensuite la fiche technique n’est pas la plus impressionnante pour un Xperia, mais pour ce tarif elle est bonne voire excellente. L’écran possède une dalle OLED de 6 pouces avec un taux de rafraîchissement qui ne dépasse, hélas, pas les 60 Hz. Mais ce format compact le rend très agréable dans les mains.

Pour la puissance, on retrouve un processeur Snapdragon 695 5G couplé à 6 Go de ram. On trouve mieux, mais le résultat est très correct. Il existe dans une unique version de 128 Go, mais on trouve toujours un port MicroSDXC pour augmenter le stockage. Il dispose d’une batterie de 5000 mAh qui garantit plus d’une journée d’autonomie. On notera quand même que la charge est particulièrement lente sur cette version (un peu de moins de 4 heures pour les 100%).

Sinon, on trouve 3 capteurs pour la partie photo. Il est équipé d’un grand-angle de 12 Mpx, d’un ultra grand-angle de 8 Mpx et d’un téléobjectif de 8 Mpx. Pour son prix, le résultat est vraiment superbe. Il permet de prendre de très belles photos, même si de nuit le résultat n’est pas excellent. En conclusion le Sony Xperia 10 IV, offre un excellent rapport qualité/prix. Pour moins de 500 euros, c’est un smartphone de milieu de gamme très convaincant.

Sony Xperia 10 V, l’alternative au Xperia 10 IV

Sony Xperia 10 V L'alternative au Xperia 10 IV

311.90€ Voir l’offre

329.99€ Voir l’offre

399€ Voir l’offre

On aime Bonnes performances

Design toujours aussi réussi

Module photo convaincant pour ce prix

Bonne autonomie

Très léger

Port carte mémoire microSD On n'aime pas Charge lente

Écran rafraîchi à seulement 60 Hz

Peu de nouveautés par rapport à la génération précédente

Le Sony Xperia 10 V est le dernier smartphone de milieu de gamme à a avoir rejoint le catalogue du fabricant nippon. Il arrive en remplacement du très bon Xperia 10 IV, et avec son tarif de 449€, c’est un appareil très attractif.

Pour commencer, sa principale particularité se trouve du côté de son poids. En effet, il pèse seulement 159 grammes, ce qui en fait un des modèles les plus légers du marché. Sinon, dans l’ensemble, il embarque peu d’évolutions. Pour l’écran, il est équipé d’une dalle OLED de 6,1 pouces. Il est au format 21:9, mais son taux de rafraîchissement ne dépasse pas les 60 Hz. Sur ce point, c’est une déception. Ensuite ,on trouve un processeur Snapdragon 695 couplé à 6 Go de mémoire vive.

D’ailleurs, il dispose seulement de 128 Go de capacité de stockage. Mais chose rare sur des appareils de 2023, on trouve un port pour carte mémoire microSD. De plus, il a une prise jack. En résumé, les performances sont bonnes pour un produit de milieu de gamme. Pour le volet photo, il dispose de 3 capteurs, dont un grand-angle de 48 Mpx. Ce dernier est accompagné par un ultra grand-angle et un téléobjectif, tous de 8 Mpx. Dans ce domaine, ce n’est pas le meilleur des smartphones Sony, mais la qualité des clichés est plus qu’honorable.

Seul bémol, les vidéos prises sont seulement en 1080p. Dernier point, il possède une batterie de 5000 mAh offrant une solide autonomie. Seul regret, l’absence de charge rapide. Il faut presque 2 heures pour le recharger entièrement. En résumé, si vous êtes un adepte des modèles Sony et que vous avez un budget limité, le Sony Xperia 10 V est un plutôt bon choix.

Sony Xperia PRO-I, le meilleur du photophone par Sony

Sony Xperia PRO-I Le meilleur du photophone par Sony

On aime Un des meilleurs photophones du marché

Certification IP68

Qualité de l'écran OLED

Bonnes performances

Video 4K à 120 ips

Prise casque et lecteur microSD On n'aime pas Vraiment très cher

Autonomie parfois juste

Charge lente

Le Sony Xperia Pro-I, est un produit unique dans le catalogue du géant japonais. C’est un modèle qui est plus proche d’un véritable appareil photo que d’un smartphone. Il se destine à des personnes expertes ou passionnées de photographie. L’accent est mis sur la partie photo plus que sur les performances globales.

Son capteur principal est un SonyExymor RS inspiré des appareils photos professionnels. Il dispose d’une résolution de « seulement » 12 Mpx, mais ce n’est pas là que se trouve sa spécificité. En effet, son capteur principal a une taille de 1 pouce (chose unique sur le marché). Sans entrer dans les détails, il permet de prendre des photos avec une meilleur luminosité, et l’effet de flou en arrière plan sera meilleur. Ce dernier est accompagné par un ultra grand-angle et un téléobjectif, tous de 12 Mpx. Cet ensemble est accompagné du logiciel PhotoPro qui offre d’excellentes fonctionnalités.

Pour le reste, on retrouve un processeur Snapdragon 888 épaulé par 12 Go de ram. Avec ses caractéristiques, il est possible de faire tourner n’importe quelle application. Sinon son écran dispose d’une dalle OLED de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Enfin, la batterie de 4500 mAh est correcte pour un mobile de cette puissance. En bref, le Sony Xperia PRO-I, est un modèle très original. C’est un smartphone performant qui vise un public de passionné de la photo. Bien entendu cette qualité a un prix qui est digne des smartphones les plus haut de gamme du marché.

Sony Xperia 1 III, un smartphone premium au meilleur prix

Sony Xperia 1 III Un smartphone premium au meilleur prix

535€ Voir l’offre

672€ Voir l’offre

677.70€ Voir l’offre

On aime Smartphone puissant

Partie photo excellente pour les connaisseurs

Design toujours aussi réussi

Très bonne qualité de l'écran

Certifié IP68 On n'aime pas Autonomie médiocre

Charge lente

Qualité des photos la nuit

Le Sony Xperia 1 III est le prédécesseur du 1 IV. Ce n’est pas le plus récent, mais il dispose de belles qualités qui en font un smartphone toujours intéressant de nous jours. Premier avantage, il est plus abordable que la version récente. Ensuite, en termes de puissance, on retrouve le processeur de Qualcomm, le Snapdragon 888 épaulé par 12 Go de ram.

Il existe seulement en 256 Go de stockage, mais il était déjà possible d’ajouter une carte MicroSDXC pour améliorer la capacité de stockage. Ensuite, son écran est équipé d’une dalle OLED de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il offre une qualité d’image impressionnante, même en 2023. Côté autonomie, on retrouve une batterie de 4500 mAh accompagnée de la charge rapide de 30W. Sur ce point ce n’est pas le meilleur Xperia. Vous pouvez compter sur une journée d’autonomie si votre usage n’est pas intensif.

Pour la partie photo, on lui fera le même reproche que pour le Sony Xperia 1 IV. Il faut paramétrer soi-même le module photo pour en tirer toute la puissance. Il est équipé de 3 capteurs photo, tous d’une résolution de 12 Mpx. De jour, les clichés sont superbes, mais de nuit la qualité n’est pas parfaite. Pour résumer, le principal point fort du Sony Xperia 1 III est d’être moins cher que le Sony Xperia 1 IV. Mais avec un prix aux alentours de 1000 euros, la différence est très légère…

Sony Xperia 5 III, le smartphone Sony abordable

Sony Xperia 5 III Le smartphone Sony abordable

299€ Voir l’offre

724.58€ Voir l’offre

725€ Voir l’offre

810.92€ Voir l’offre

On aime Bonne autonomie

Qualité photo correcte

Vidéo 4K en 120 ips

Très bonnes performances

Compact et design

Ecran bien calibré On n'aime pas Photos de nuit compliquées

Charge lente

Tendance à chauffer en jeu

On finit ce guide avec un modèle antérieur au Xperia 5 IV. Le Sony Xperia 5 III est un smartphone haut de gamme qui se trouve actuellement à un tarif intéressant. Il faut dire que sa fiche technique est toujours impressionnante. Il est équipé d’un écran OLED de 6,1 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. En termes de puissance, on trouve un processeur Snapdragon 888 couplé à 8 Go de ram.

Plus besoin de présenter ce SoC qui sans être du haut de gamme, déploie de très bonnes performances. Il existe uniquement dans une version 128 Go de capacité de stockage avec possibilité d’ajouter une carte MicroSD. Pour la partie photo, on trouve 3 capteurs tous d’une résolution de 12 Mpx. Et on va se répéter, mais comme pour les autres modèles les clichés de jour sont superbes. Et les photos de nuit le sont moins. Mais si vous utilisez les paramètres avancés, il est possible d’améliorer la qualité photo.

Pour finir, la batterie de 4500 mAh dispose d’une charge rapide de 30W. On a vu mieux, mais par rapport au Sony Xperia 1 III, l’autonomie est bien meilleure. En bref, le Sony Xperia 5 III offre un très bon rapport qualité/prix en 2023. Si vous cherchez un smartphone Sony abordable et performant, c’est un choix solide.

🇯🇵 Quelle est l’origine de Sony Mobile ?

Il n’y a plus à présenter qui se cache derrière la marque Sony. Le géant nippon est implanté sur le marché depuis des décennies. Notamment avec les célèbres PlayStation dont la dernière version, la PS5, a longtemps été un produit que l’on pourrait qualifier de très rare. Hormis avoir créé des consoles de salons et portables, Sony nous a également gratifié du Walkman ou du Blu-Ray (rien que ça) et de bien d’autres inventions.

Mais quid des téléphones portables ? Sony est arrivé dans ce secteur en 2001 sous le nom de Sony Ericsson. La société avait été créée par le géant japonais et le fabricant suédois Ericsson. Puis en 2011 Sony a racheté pour un milliard de dollars les parts d’Ericsson. Depuis la société se nomme Sony Mobile.

Il y a encore 10 ans, la marque était un des leaders du marché. Avec des mobiles abordables, solides, et innovants les Xperia s’étaient imposés dans le secteur. Avec, notamment, le premier smartphone grand public résistant à l’eau le Xperia Z. Et depuis, il faut dire que la marque a perdu de son prestige et les ventes ont chuté. Mais il n’empêche qu’en 2023, Sony est toujours un acteur sur lequel on peut compter. La concurrence est rude mais la multinationale japonaise dispose d’un grand savoir faire dans le domaine du smartphone.

🤔 Pourquoi acheter un Sony Xperia en 2023 ?

Comme vous avez pu le constater au cours de ce comparatif, les Sony Xperia ne sont pas nécessairement les meilleurs smartphones du marché. Mais ils ont des forces que leurs concurrents n’ont pas.

Les smartphones Sony sont des produits haut de gamme avec d’excellentes finitions et un design unique. Tout les modèles de la marque ont des écrans au format 21:9 qui offrent toujours une superbe qualité. Le savoir faire de Sony en la matière se ressent. Ensuite, on peut évoquer la qualité photo. Il faut dire que le fabricant est un fin connaisseur en la matière. Mais le problème c’est que pour profiter à fond du sytème photo d’un Sony, il faut soit même être un passionné voire un professionnel de la photographie.

Pour le reste, les Sony Xperia offrent toujours d’excellentes performances. Mais sur un marché ultra-compétitif, les prix très élevés de ses smartphones sont parfois difficiles à justifier. Pour les tarifs on trouve mieux chez la concurrence. En bref, Sony ne vise pas le grand public, mais si vous avez les moyens, difficile d’être déçu de son achat.

