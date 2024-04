Meilleure TV Sony : quel modèle acheter en 2024 ? 

Notre top 3 des TV Sony

Sony a longtemps été une marque dominante sur le marché du téléviseur. Mais avec les années, ses concurrents ont rattrapé leur retard, et s’imposent de plus en plus sur ce secteur. Mais il n’empêche que le fabricant nippon via ses TV Bravia reste une valeur sûre. À ce propos, il n’est pas toujours facile de comprendre ce que signifient les lettres et les chiffres qui servent de dénomination aux téléviseurs. Si vous souhaitez comprendre leur signification, nous vous invitons à vous référer à la partie FAQ qui se trouve sous notre sélection.

Le catalogue du constructeur est très large, et il propose des modèles utilisant différents types de technologies. Si vous souhaitez acheter une télévision OLED, LED ou même mini LED, il est possible de trouver son bonheur chez la marque nipponne. Et évidemment, il existe plusieurs tailles de diagonale pour tous les modèles. Voici notre comparatif des meilleures TV de Sony.

Sony KD-50X75WL, le téléviseur Sony abordable

Sony KD-50X75WL Le téléviseur Sony abordable

Qualité d’affichage plus que correcte Bonne restitution des couleurs

Bonne restitution des couleurs Connectique complète

Connectique complète Interface Google TV

Interface Google TV Partie sonore assez réussie On n’aime pas Télécommande non rétroéclairée

Télécommande non rétroéclairée Pas adaptée au gaming

Sony est une marque principalement réputée pour ses téléviseurs haut de gamme. Pourtant, il existe des solutions abordables si l’on est à la recherche d’une TV au petit format. C’est le cas de la KD-X75WL de 55 pouces. Dans le détail, il s’agit d’un modèle équipé d’une dalle LED, ce qui ne surprend pas dans cette tranche tarifaire. Le taux de rafraîchissement est bloqué à 50 Hz, mais il faut reconnaître qu’elle surprend par sa qualité d’affichage.

En bref, c’est une télévision 4K très convaincante par rapport à ses concurrentes d’entrée de gamme. D’autre part, elle est compatible Dolby Vision et Dolby Atmos pour la partie sonore. Cependant, précisons tout de même qu’il ne s’agit pas d’un produit bien adapté au gaming. Sinon, sa connectique est bien étoffée. En effet, nous retrouvons quatre ports HDMI, deux ports USB, un connecteur Ethernet et une sortie audio numérique. Bien évidemment, comme souvent avec les TV Sony, nous retrouvons l’interface Google TV, toujours aussi complète et agréable à utiliser.

D’ailleurs, les assistants vocaux sont également de la partie. Seul regret, nous aurions apprécié un système de rétroéclairage sur la télécommande. Une option toujours utile de nuit.

Sony XR-48A90K, une TV OLED petite et performante

Sony XR-48A90K Une TV OLED petite et performante

Très bonne qualité d’image Design sobre et efficace

Design sobre et efficace Toutes les connectivités essentielles

Toutes les connectivités essentielles Faible consommation énergétique

Faible consommation énergétique Télécommande ergonomique On n’aime pas Le système son un peu faible

Le système son un peu faible Absence HDR10+

On reste sur les TV OLED avec la Sony XR-48A90K. Ce modèle a la particularité de disposer d’une dalle assez petite de 48 pouces. Rien que pour cette raison, elle ne se destine pas à tout le monde. Mais si, pour différentes raisons, vous avez besoin d’une TV avec une petite diagonale, elle sera un excellent choix.

Pour commencer, malgré sa taille, ce n’est pas le modèle le plus fin avec ses 5,6 cm d’épaisseur. Pour le reste, on retrouve toujours 4 ports HMDI, dont deux en HDMI 2.1. Il y a aussi 2 ports USB, mais pas de prise de casque. Cependant, il est possible de connecter un casque par Bluetooth. Cette TV intègre à la fois, l’assistant Google et Alexa et fonctionne avec l’écosystème Google TV. Si on doit lui faire un reproche, c’est qu’elle supporte uniquement le Dolby Vision, mais pas à plus de 60 Hz. Mais il n’empêche, le mode jeu est très calibré pour le plus grand bonheur des joueurs.

On notera aussi la présence de pieds pouvant se surélever. D’ailleurs, Sony annonce que ce modèle est adapté pour être posé directement sur un bureau. En bref, si vous avez besoin d’une petite télévision disposant de la qualité OLED, difficile de trouver mieux que la Sony XR-48A90K.

Sony KD-55X85L, le bon rapport qualité/prix

Sony KD-55X85L Le bon rapport qualité/prix

Le téléviseur Sony KD-55X85L est probablement la solution au meilleur rapport qualité dans le catalogue de la marque. Ce dernier est ici équipé d’une dalle Full LED de 55 pouces avec une fréquence native de 100 Hz. Celle-ci offre de très beaux contrastes, mais il faut reconnaître que l’effet de Blooming est assez visible. D’autre part, comme la majorité des TV actuelle, elle dispose de la compatibilité HDR10, HLG et Dolby Vision.

Sinon, c’est également un choix intéressant pour le gaming. En effet, elle est compatible VRR et ALLM. De plus, ses deux supports HDMI 2.1 sont compatibles eARC (4K à 120 Hz). D’ailleurs, la connectique inclut un total de quatre ports HDMI, deux ports USB, un connecteur HDMI et une sortie audio numérique. C’est du classique et nous n’attendions pas plus d’un produit de cette gamme. Enfin, une fois n’est pas coutume, nous retrouvons l’interface Google TV et les assistants vocaux habituels.

Cependant, la télécommande n’est pas rétro éclairée, ce qui devient une habitude dans cette catégorie de téléviseur Sony. La partie sonore propose une puissance de 20W. Le résultat est juste correct. Si vous êtes amateur de cinéma, il va falloir compléter l’ensemble par une bonne barre de son.

Sony XR-65A80L, la dernière-née des TV Sony OLED

Sony XR-65A80L La dernière-née des TV Sony OLED

Avec le Sony XR-65A80L, nous continuons de monter en gamme avec ce téléviseur OLED. C’est d’ailleurs un des tout derniers modèles à être arrivé sur le marché. Pour commencer, il embarque une dalle OLED 4K Ultra HD avec une fréquence de 120 Hz.

La qualité de l’image est au rendez-vous et il embarque la puce Cognitive Processor XR. Elle est compatible avec le HDR 10, le HDRHLG et le Dolby Vision. On retrouve toujours le système de pieds ajustables de 3 façons différentes, pour convenir à tous les utilisateurs. Pour la partie connectique, elle est équipée, comme toujours avec Sony, de 4 ports HDMI, dont deux au standard HDMI 2.1. On trouve aussi 2 ports USB, mais pas de sortie casque. Sur ce point, comme les autres TV elle dispose du Bluetooth, vous pouvez connecter votre casque sans fil. Cette TV est elle aussi fournie avec un ensemble de deux télécommandes. Elle dispose de l’évolution de l’Android TV c’est-à-dire la Google TV et toujours des mêmes assistanats vocaux.

En bref, cette Sony XR-65A80L n’embarque pas beaucoup d’évolutions par rapport à la génération précédente. Mais son prix de 2999 euros reste élevé pour un modèle de cette gamme. Même si évidemment, elle ne s’adresse pas à toutes les bourses. Il existe dans une autre version de 55 pouces. Les déclinaisons 77 et 83 pouces sont également disponibles depuis peu.

Sony XR-65A95L, la solution premium de Sony en QD-OLED

Sony Bravia XR-65A95L La solution premium de Sony en QD-OLED

Si son prix ne vous fait pas peur, la Sony Bravia XR-65A95L est l’un des meilleurs téléviseurs du fabricant nippon. Il est bardé d’options intéressantes et bien évidemment, il offre une impressionnante qualité d’affichage. En effet, cette version est équipée d’une dalle QD-OLED de 65 pouces avec une fréquence pouvant atteindre 120 Hz.

De plus, elle dispose du fameux processeur Cognitive Processor XR et elle est compatible avec les formats HDR10/ HLG et Dolby Vision. Dans tous les cas, le taux de contraste est presque infini, les couleurs sont éclatantes et la luminosité excellente. En bref, nous sommes sur un produit haut de gamme. Ensuite, on retrouve ici, l’écosystème Google TV, toujours aussi facile à prendre en main. D’autre part, cette TV est livrée avec deux télécommandes (dispose du rétroéclairage). Sur ce point, il n’y a rien à redire. Ensuite, la connectique se compose de quatre ports HDMI (deux compatibles 2.1), deux ports USB, un support Ethernet et une sortie audio numérique.

En résumé, elle dispose de l’essentiel, mais pour ce prix, il aurait été appréciable d’avoir plus de deux connecteurs HDMI 2.1. Enfin, la partie sonore déploie une puissance de 60W, pour un résultat plus que convaincant lors de notre test. Pour finir, ce téléviseur a la particularité de posséder une webcam.

Sony XR-55A95K, la meilleure TV haut de gamme de Sony

Sony Bravia XR-55A95K Le meilleur de la TV Sony haut de gamme

Pour conclure ce comparatif, on va vous présenter le Sony Bravia XR-55A95K, probablement la meilleure TV de la marque nipponne dans sa gamme. Les finitions sont excellentes, et le système de pied permet de la positionner de deux façons différentes.

On est ici sur une technologie QD-OLED avec un écran de 65 pouces et on peut bien entendu compter sur de la 4K et sur une fréquence de 120 Hz. Elle supporte le HLG, le HDR10 et le Dolby Vision ainsi que la technologie VRR. Cette dernière étant essentielle pour tout gamer qui se respecte. Et avec une télévision à ce prix, on trouve la puce Cognitive Processor XR. Pour la partie connectivité, on trouve un ensemble de 4 ports HDMI, dont deux au format HDMI 2.1. Et ici aussi on trouve 2 télécommandes dans la boîte. En termes de fonctionnalité, ce modèle propose Google TV, toujours un véritable plus sur un téléviseur. Et évidemment on peut utiliser l’assistant vocal de la firme américaine. Le service SVOD Bravia Core, réservé aux utilisateurs Sony, est présent et toujours aussi complet.

Enfin, on notera que le système audio intégré à ce téléviseur est excellent comparé à d’autres modèles. Cette Sony Bravia XR-55A95K est une excellente TV haut de gamme. Même si son tarif est très élevé, elle offre une superbe qualité et des fonctionnalités toujours aussi nombreuses. Elle existe aussi dans une version 65 pouces plus onéreuse.

🧐 Bien comprendre les gammes des téléviseurs Sony

Comme vous avez pu le constater au cours de ce guide, les chiffres et lettres des téléviseurs Sony sont des indicateurs.

Pour commencer, les deux ou trois premières lettres font référence au processeur embarqué dans le téléviseur. Sur ce point, les « XR » sont les meilleurs parmi les TV Sony.

dans le téléviseur. Sur ce point, les « XR » sont les meilleurs parmi les TV Sony. Ensuite, le chiffre suivant indique la taille (en pouces) de la télévision.

de la télévision. La lettre qui suit nous renseigne sur le type de dalle utilisé . Par exemple, « A » signifie que le téléviseur embarque la technologie OLED et « X » qu’il embarque une dalle LED.

. Par exemple, « A » signifie que le téléviseur embarque la technologie OLED et « X » qu’il embarque une dalle LED. Le chiffre suivant désigne simplement le type de série de la TV.

Enfin, la dernière lettre indique l’année du téléviseur. Tout simplement avec « A », l’année de sortie est 2013 et ainsi de suite jusqu’à « L » pour l’année 2023.

Plus concrètement, si l’on prend l’exemple du Sony XR-65A80L, il s’agit d’une télévision avec une puce Cognitive Processor XR, d’une taille de 65 pouces, avec une dalle OLED de la série 80, sortie en 2023. On fait plus simple, mais cela reste compréhensible.

Enfin, pour rappel Bravia signifie : Best Resolution Audio Visual Integrated Architecture.

✅ Quels sont les avantages d’une TV Sony Bravia ?

Au début de ce guide, nous avons expliqué que Sony a longtemps dominé le marché des téléviseurs, avant de se faire rattraper au fil du temps par ses concurrents. Mais acheter une TV Sony reste un gage de qualité. Vous avez dû le constater, mais la majorité des modèles embarque des dalles OLED. Et il faut dire que pour cette technologie, la marque nipponne maîtrise son sujet. On peut aussi évoquer la qualité audio. Là où chez certaines marques, le système audio intégré est de faible qualité, chez Sony, cette dernière est généralement au rendez-vous. Mais sur ce point, la qualité varie d’une version à l’autre.

On peut évoquer ensuite les puces Cognitive Processor XR, qui disposent d’excellentes performances. Ces dernières sont très utiles pour regarder des contenus non adaptés à la 4K. Enfin, si vous possédez une PS5, il est bon de rappeler que les TV Sony sont parfaitement adaptées pour la dernière console de Sony.

🤖 Qu’est-ce que le Cognitive Processor XR ?

Nous avons beaucoup évoqué la puce Processor XR au cours de ce guide d’achat, mais au final, qu’apporte-t-elle ? Pour résumer, elle offre un affichage bien plus réaliste des images qui défilent devant vous. Mais dans le détail, il s’agit d’une IA qui analyse les images et les améliore. Elle prend en compte la zone « focus », c’est-à-dire les endroits où notre regard se concentre. Et elle permet alors d’afficher des images qui sont adaptées à notre cerveau. Cela permet d’offrir plus de réalisme, pour une meilleure immersion.

Cette puce réalise la même chose avec l’audio. En analysant les images, elle sait d’où provient le son et le restitue de la meilleure des façons, pour une immersion toujours plus poussée.

