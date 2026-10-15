WhatsApp adopte une fonction clé de Zoom et Google Meet pour ses appels

WhatsApp permet désormais de passer des appels avec des personnes dénuées de compte. Ces dernières pourront ouvrir un lien d’invitation dans un navigateur Web sans avoir à télécharger l’application.

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Le mois dernier, nous vous rapportions que WhatsApp prévoyait de lever l’une de ses restrictions historiques, celle d’avoir impérativement un compte sur la messagerie pour pouvoir participer à un appel. Sur son blog, Meta vient de confirmer que cela n’était plus obligatoire. “Grâce aux appels en mode invité, vous pouvez inviter qui vous voulez dans un appel WhatsApp, même si cette personne n’a pas de compte WhatsApp”, assure l’entreprise.

Comme sur Zoom et Google Meet, les personnes sans compte pourront rejoindre facilement un appel individuel ou de groupe (jusqu’à 32 participants) via un simple lien. Plus besoin de télécharger l’application : elles pourront accéder à WhatsApp Web directement depuis un navigateur. Les appels resteront évidemment gratuits et chiffrés de bout en bout pour l’ensemble des participants.

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WhatsApp permet désormais de rejoindre un appel sans compte

Toute personne invitée devra être approuvée par l’organisateur. En attendant sa validation, elle devra patienter dans une salle d’attente. Une fois admise, elle pourra être exclue de l’appel à tout moment. Elle ne pourra ni consulter les numéros de téléphone des autres participants ni envoyer de messages ni inviter d’autres personnes à rejoindre.

Pour créer un lien d’invitation, vous devez logiquement avoir un compte WhatsApp puis suivre ces étapes simples :

Ouvrez l’onglet Appels dans WhatsApp.

dans WhatsApp. Appuyez sur l’icône + .

. Créez un lien d’appel.

Partagez le lien d’invitation avec vos contacts dénués de compte WhatsApp.

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Les invités pourront partager leur écran et lever la main pour prendre la parole, des fonctionnalités qui s’avèrent très pratiques pendant les réunions. Ils auront aussi la possibilité d’envoyer des réactions sous forme d’émojis.

D’ici la fin de l’année, WhatsApp prévoit également de s’intégrer à Google Agenda et Outlook. Après avoir téléchargé le plugin WhatsApp, vous n’aurez qu’à vous connecter à votre compte et à ajouter un lien d’appel à votre invitation. Toutes les personnes conviées pourront rejoindre l’appel avec ou sans compte WhatsApp.