WhatsApp va bientôt adopter une fonction incontournable de Messenger

WhatsApp va s’inspirer de Messenger en ajoutant une liste de vos contacts actuellement en ligne. Vous n’aurez ainsi plus besoin d’ouvrir la conversation pour savoir si la personne est disponible pour discuter.

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Alors que la future formule premium de WhatsApp nous avait laissés circonspects, la célèbre messagerie planche sur un nouvel outil qui devrait s’avérer bien plus utile. WABetaInfo révèle que l’application prépare une fonctionnalité permettant de voir rapidement qui est en ligne. Le site spécialisé a repéré cette future nouveauté dans la version bêta de l’app Android (2.26.13.3). Elle devrait ainsi être intégrée dans une prochaine mise à jour.

Dans l’état actuel des choses, il faut impérativement ouvrir chaque discussion individuellement pour savoir qui est en ligne. Une étape chronophage qui pourrait être gommée. Surtout que d’autres applications comme Messenger affichent la liste des personnes en ligne dès la page d’accueil, permettant de savoir rapidement qui est disponible. Un dispositif similaire devrait ainsi être intégrée à WhatsApp.

La fonctionnalité étant encore en cours de développement, son emplacement sur l’interface n’est pas encore connu. L’intégration à la page d’accueil, qui semblerait la plus logique, reste donc à confirmer.

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WhatsApp devrait bientôt afficher une liste de contacts en ligne pour nous faciliter la vie

Nommée “Contacts hub”, la nouvelle section sera configurable dans les paramètres. WhatsApp vous suggèrera notamment d’ajouter des contacts inconnus – par exemple des personnes non enregistrées avec lesquelles vous échangez déjà au sein de groupes. Les contacts en ligne apparaîtront en premier si vous optez pour le tri par statut. Ceux qui ne sont pas connectés seront ensuite classés en fonction de l’heure de leur dernière connexion. Il sera également possible de trier la liste par nom.

Les paramètres de confidentialité seront évidemment respectés. Si une personne masque son statut “en ligne”, elle n’apparaîtra pas dans la liste. Si elle cache uniquement son heure de dernière connexion mais pas son statut en ligne, elle pourra tout de même y figurer lorsqu’elle sera connectée. Cette nouvelle option devrait fluidifier les échanges sur la messagerie instantanée de Meta. Reste désormais à savoir quand elle sera déployée en version stable.