WhatsApp va lever une limitation qui dure depuis des années

WhatsApp va permettre aux invités de rejoindre des appels via un simple lien. Ils n’auront pas besoin de télécharger l’app, ni de créer un compte et de faire vérifier leur numéro de téléphone.

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Pour passer ou recevoir des appels vocaux et vidéo sur WhatsApp, il faut impérativement avoir un compte associé avec un numéro de téléphone fonctionnel. Un obstacle historique qui devrait bientôt être levé. Comme le révèle WABetaInfo, la célèbre messagerie planche sur une nouvelle fonctionnalité d’appel invité pour WhatsApp Web. Grâce à celle-ci, il sera possible de rejoindre un appel via un simple lien ; plus besoin de télécharger l’app, ni de créer un compte et de faire vérifier son numéro.

Cette fonction devrait s’avérer pratique pour appeler ponctuellement un proche, un collègue, un client ou tout autre contact qui n’utilise pas WhatsApp, sans lui imposer l’installation de l’app ni la création d’un profil. Il suffira de générer un lien d’appel et de le partager via n’importe quel autre canal. Les destinataires pourront alors l’ouvrir dans leur navigateur pour accéder directement à l’appel.

WhatsApp is testing guest calls for people without an account!



WhatsApp will extend the call link feature to let people call others even if they do not have an account.https://t.co/M9GFmb7Nfd pic.twitter.com/vgqgdgM1dI — WABetaInfo (@WABetaInfo) September 6, 2026

Les appels vocaux et vidéo WhatsApp vont s’ouvrir aux utilisateurs sans compte

Mais quid de la confidentialité ? Meta compte s’appuyer sur des identifiants de session temporaires générés par le navigateur afin de créer les clés de chiffrement. Cela devrait garantir que les appels invités bénéficient eux aussi du chiffrement de bout en bout, sans collecter d’informations d’identification permanentes sur l’utilisateur.

Pour éviter les intrusions intempestives, WhatsApp donnera aux hôtes un contrôle total sur les personnes autorisées à rejoindre la conversation. Le simple fait de disposer du lien ne suffira pas : l’hôte devra approuver manuellement chaque participation. Il pourra également exclure un invité perturbateur et mettre fin à l’appel.

Pour le moment, cette fonctionnalité est encore en cours de développement. Elle n’est même pas disponible en bêta, ce qui laisse penser qu’il faudra encore patienter plusieurs mois avant de pouvoir en profiter.