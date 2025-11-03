WhatsApp arrive enfin sur l’Apple Watch

Bonne nouvelle pour les utilisateurs d’Apple Watch : WhatsApp va enfin disposer d’une application officielle pour la montre d’Apple.

Crédit : Rawpixel / Freepik

Répondez à vos messages WhatsApp sans sortir votre iPhone

Jusqu’à maintenant, il n’était possible que de recevoir des notifications de messages sur l’Apple Watch. Pour répondre ou consulter ses conversations, il fallait utiliser des solutions alternatives ou son iPhone. Cette limitation va bientôt disparaître.

Meta teste une version de WhatsApp pour Apple Watch via TestFlight, le service qui permet d’essayer des applications sur iOS. Cette nouvelle version donnera aux utilisateurs plus de fonctions directement sur la montre.

Il est utile de rappeler ici qu’au printemps dernier, WhatsApp avait déjà fait un premier pas avec l’iPad, après plusieurs années de développement.

Comment utiliser WhatsApp sur Apple Watch ?

Avec l’application sur Apple Watch, il sera possible de gérer ses messages sans sortir son iPhone à chaque notification. Vous pourrez répondre rapidement aux messages depuis les notifications, lire les derniers messages reçus et parcourir la liste des conversations. Vous serez aussi en mesure de réagir avec un émoji en appuyant longuement. Vous pourrez envoyer des messages écrits ou vocaux et même initier vous-même un nouveau message.

Un petit bémol

Cette application reste dépendante de l’iPhone. Il faudra que le téléphone soit à proximité pour que la montre fonctionne avec WhatsApp. C’est donc une application compagnon, et non totalement autonome.

Cependant, il s’agit d’une première étape. On peut s’attendre à ce que Meta améliore et enrichisse cette version dans les mois et années à venir.

Source: MacRumors