Freebox : Warner TV est gratuit pendant un mois, voici comment en profiter

Pendant le mois de mai, les abonnés Freebox peuvent accéder gratuitement à la chaîne Warner TV. C’est l’occasion de (re)découvrir de nombreuses séries cultes comme The Big Bang Theory et Brooklyn Nine-Nine.

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Free vous laisse accéder gratuitement à Warner TV jusqu’au 31 mai. Il s’agit évidemment d’un cadeau intéressé : le FAI veut vous appâter avec les programmes de la chaîne, incluse dans le pack payant WB Family. Mais rien ne vous oblige à souscrire ensuite. Vous pouvez visionner la chaîne pendant toute la période de mise en clair sans rien débourser.

Comment regarder Warner TV gratuitement sur votre Freebox ?

Warner TV est donc disponible sans frais pendant tout le mois de mai pour les abonnés Freebox bénéficiant de l’option TV activée. Il suffit de vous rendre sur le canal 57, de passer par l’application mobile Free TV ou de vous connecter sur le site TV.Free si vous êtes sur ordinateur. La chaîne passe en clair chez tous les utilisateurs (Revolution, Pop, Delta, mini 4K, Ultra). Aucune manipulation spécifique n’est requise et vous pouvez même accéder aux programmes en replay.

Pour rappel, Warner TV diffuse principalement des séries populaires comme The Big Bang Theory, Brooklyn Nine-Nine ou encore Mom. Des films sont également projetés en soirée. A l’issue de la période de mise en clair, la chaîne sera uniquement disponible dans le pack WB Family qui intègre neuf chaînes thématiques comme TCM Cinéma, Discovery Channel, Cartoon Network. Ce pack est facturé 5,99 euros par mois (sans engagement).

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C’est un cadeau appréciable, d’autant plus qu’il ne nécessite aucune action de votre part. Vous n’avez pas besoin de décocher une option ou de penser à résilier pour éviter d’être facturé à l’issue de la période de gratuité. Free multiplie les opérations promotionnelles pour séduire ses abonnés. Dernièrement, l’opérateur a offert Canal+ La Chaîne pendant un an à certains Freenautes.