Galaxy S26 : la mise à jour massive d’avril est enfin disponible, ne passez pas à côté

Après la Corée du Sud et les États-Unis, Samsung étend le déploiement du second correctif d’avril à ses Galaxy S26 européens. Au menu : sécurité renforcée, correctifs de bugs et probables améliorations photo.

Le Samsung Galaxy S26 en main, prêt à recevoir le second correctif d’avril 2026 désormais disponible en Europe. © Shutterstock

Les possesseurs européens de Galaxy S26 attendaient leur tour. C’est chose faite : Samsung distribue depuis peu le firmware S94xBXXU2AZDE sur les Galaxy S26, Galaxy S26+ et Galaxy S26 Ultra à travers plusieurs pays du continent. Le fichier pèse environ 757 Mo sur le modèle Ultra, un gabarit comparable attendu pour les deux autres déclinaisons.

Sécurité, stabilité et téléobjectif au programme

Ce second patch d’avril 2026 embarque des corrections de sécurité, des résolutions de bugs ainsi que des améliorations de performances et de fonctionnalités. Samsung reste laconique sur le volet photographique dans son changelog officiel, mais tout porte à croire que la mise à jour corrige le problème d’autofocus qui affectait le téléobjectif 3x lors de l’utilisation de l’Ouverture Virtuelle. D’autres optimisations du pipeline photo pourraient également se glisser dans le lot.

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Le déploiement avait d’abord touché la Corée du Sud, puis les États-Unis quelques jours plus tard. Ce décalage géographique, habituel chez Samsung, alimente régulièrement la frustration des acheteurs européens. Comme le soulignait le leaker Max Jambor, source des premières captures d’écran du déploiement européen relayées par SamMobile : chaque région dispose de ses propres contraintes de validation auprès des opérateurs, ce qui rallonge mécaniquement les délais.

Comment récupérer le firmware

Pour vérifier la disponibilité sur votre appareil, rendez-vous dans Paramètres > Mise à jour du logiciel, puis appuyez sur Rechercher les mises à jour. Une fois le téléchargement achevé, sélectionnez Installer maintenant. Le redémarrage prend quelques minutes. Pensez à sauvegarder vos données au préalable, par précaution.