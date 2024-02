WhatsApp : cette nouvelle fonction anti-spam va vous faire gagner du temps

© Envato

L’actualité autour de WhatsApp est riche ces dernières semaines alors que les sauvegardes vont désormais grignoter de l’espace de stockage Google Drive. Au rayon des fonctionnalités, l’application s’est notamment agrémentée de nouveautés pratiques bienvenues permettant de rendre l’expérience utilisateur plus fluide. Après l’arrivée des messages épinglés, Meta vient de confirmer l’arrivée d’un nouvel interrupteur permettant de bloquer plus rapidement les utilisateurs indésirables.

Désormais, vous pouvez bloquer des expéditeurs sans avoir à ouvrir leurs messages. Lorsqu’un message de spam surgit sur votre smartphone, il n’est plus nécessaire de l’ouvrir pour bloquer l’expéditeur. Il vous suffit d’appuyer longuement sur la notification afin d’accéder à plusieurs options dont la possibilité de bloquer sur-le-champ l’utilisateur dérangeant. Une fois placé sur liste noire, celui-ci ne vous importunera plus avec du spam, du moins via ce numéro.

WhatsApp : un moyen plus rapide pour bloquer les utilisateurs gênants

Cette mise à jour vous permet ainsi de gagner du temps, vous épargnant l’obligation d’ouvrir l’application pour bloquer un expéditeur embêtant. En effet, au lieu d’avoir à naviguer dans les sous-menus, vous n’aurez qu’à actionner le bouton “Bloquer” dans la bulle de notification. Il est également possible de signaler le contact gênant à l’application avant de le mettre sur liste noire.

Pour rappel, voici la voie classique pour bloquer une personne sur WhatsApp :

Actionnez Options > Paramètres > Compte > Confidentialité > Bloqués > Ajouter nouveau

Sélectionnez le contact que vous souhaitez filtrer.

Cliquez sur Bloquer.

Alternativement, ouvrez la discussion avec le contact en question.

Cliquez sur Options > Voir le contact > Bloquer > Bloquer.

Les contacts bloqués n’auront plus la possibilité de vous appeler ni de vous envoyer de messages. Et ils ne verront plus votre présence en ligne. Toujours au rayon de la confidentialité, WhatsApp vous propose désormais d’activer le mode silencieux. Celui-ci vous permet de mettre en sourdine les numéros inconnus. Ces derniers apparaîtront toujours dans votre journal d’appels mais votre téléphone ne sonnera pas. Un outil pratique face au démarchage commercial incessant.