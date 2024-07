WhatsApp : repérez les arnaques grâce à cette nouvelle fonction anti-escrocs

© Envato

Plusieurs nouveautés intéressantes se profilent sur WhatsApp. L’application introduira prochainement la traduction instantanée sur certains smartphones Samsung compatibles avec Galaxy AI. Toujours dans le registre de l’IA, le service sera capable prochainement de générer votre avatar à partir d’un modèle. La messagerie de Meta veut également renforcer la sécurité des ses ouailles, confrontées régulièrement à des escroqueries.

Sur WhatsApp, il est tout à fait possible d’envoyer des invitations à des personnes inconnues via leur numéro de téléphone. De nombreux escrocs en profitent ainsi pour inviter des utilisateurs dans des groupes peu recommandables, lesquels sont tout bonnement des nids à arnaques (“conseils” trading, phishing, etc). Pour reconnaître plus facilement les escroqueries, l’application au logo vert est en train de déployer un nouvel outil : la “Context Card”.

WhatsApp : une carte contextuelle pour détecter les arnaqueurs

Lorsque vous serez ajouté dans une conversation de groupe, l’application affichera désormais une carte contextuelle. Celle-ci vous montrera des informations clés : créateur du groupe, date de création, description, utilisateur qui vous a ajouté (et s’il fait partie ou non de vos contacts). Autant de signaux d’alerte qui devraient vous aider à repérer facilement l’entourloupe (ou le groupe de votre belle famille).

Un bouton vous permettra d’ailleurs de quitter le groupe rapidement. Vous pourrez également accéder facilement aux outils de sécurité de l’application en actionnant un autre bouton. Les cartes contextuelles sont actuellement en cours de déploiement dans le monde. Elles seront disponibles chez l’ensemble des utilisateurs “au cours des prochaines semaines”, précise le communiqué de Meta.

Pour rappel, vous pouvez depuis 2022 quitter les conversation de groupe en toute discrétion sur WhatsApp.