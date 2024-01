Comment utiliser WhatsApp Web sur ordinateur et téléphone

Les applications WhatsApp pour Windows, macOS et sur le web sont bien pratiques pour continuer de consulter ses messages sans avoir à sortir son smartphone Android ou iOS. Voici comment elles fonctionnent et comment les utiliser.

Si vous ne le saviez pas, WhatsApp dispose d’une version web et d’une application pour ordinateur, que ce soit Windows ou macOS. Ces applications, offrent un moyen bien pratique de ne rater aucun message WhatsApp, même lorsque vous ne faites pas attention à votre téléphone. Voici un petit guide pour en tirer le meilleur parti.

Télécharger WhatsApp Desktop sur Windows ou macOS

Pour commencer il faudra télécharger le programme WhatsApp pour ordinateur. Pour télécharger l’application WhatsApp pour ordinateur, rendez-vous sur notre logithèque à partir de votre navigateur et cliquez sur télécharger. Sur Windows il faudra impérativement passer par le Microsoft Store et il faudra le réinstaller si vous vous en êtes débarassé.

Si vous ne souhaitez pas vous embarrasser d’un programme supplémentaire, vous pouvez également vous rendre sur WhatsApp version web, mais comme nous le verrons plus tard, cette version a des fonctionnalités en moins.

La version web et l’application de bureau pour macOS et Windows fonctionnent à peu près de la même manière. Encore plus simplement, la prise en main est similaire celle de l’application WhatsApp pour smartphones.

WhatsApp Web et Desktop c’est quoi ?

Les applications web et de bureau de WhatsApp sont une extension de l’application smartphone. Elles reflètent toutes les conversations et tous les messages de l’application WhatsApp du téléphone, permettant de les voir et d’y répondre sur un PC ou un Mac en utilisant le clavier beaucoup plus confortable d’un ordinateur.

Tout comme l’application smartphone, les messages sur WhatsApp Web et WhatsApp Desktop sont cryptés de bout en bout. Vous n’avez rien à craindre en utilisant votre ordinateur plutôt que votre smartphone pour communiquer sur WhatsApp.

Pour que WhatsApp Desktop et WhatsApp Web fonctionnent, il faudra d’abord y associer un téléphone. Pour ce faire, il faudra scanner un code QR à l’aide d’un mobile et l’authentifier à l’aide des moyens de sécurité habituels.

Sur iPhone, il faudra ouvrir l’application WhatsApp, aller dans “Réglages” puis “Appareils liés” et appuyer sur “Lier un appareil”. Une fois votre téléphone authentifié avec votre code d’accès, Touch ID ou Face ID, l’application sera prête à scanner l’écran de votre ordinateur ou tablette.

Sur Android, ouvrez l’application WhatsApp, allez sur les trois points en haut à droite et tapez sur “Appareils connectés”.

Les applications WhatsApp Desktop et Web fonctionnent de la même manière que l’application smartphone. L’utilisateur peut y voir ses conversations, envoyer des messages, démarrer de nouvelles discussions ou encore effectuer des recherches dans les conversations. Les deux versions donnent également accès au profil, à certains paramètres (pas tous) et aux conversations archivées.

Il est possible de relier jusqu’à quatre appareils à un compte WhatsApp pour utiliser WhatsApp pour bureau ou WhatsApp Web, qu’il s’agisse d’un ordinateur portable, d’une tablette ou d’un autre téléphone. Il faudra à chaque fois suivre suivre le processus expliqué précédemment pour relier les appareils.

WhatsApp Web ou Desktop fonctionne-t-il sans téléphone ?

Il est nécessaire d’avoir en votre possession votre téléphone pour la configuration initiale des applications WhatsApp Web ou WhatsApp Desktop, mais vous pouvez lacher votre téléphone une fois que les appareils liés fonctionnent .

À noter cependant que vous serez automatiquement déconnecté de WhatsApp Web ou WhatsApp Desktop si vous n’utilisez pas l’application sur votre téléphone pendant 14 jours. Il faudra donc penser à se connecter de temps à autre à WhatsApp sur votre smartphone pour ne pas recommencer le processus de liaison d’un appareil.

Sur Mac, les nouveaux messages s’affichent en haut à droite de votre écran, comme c’est le cas avec d’autres applications telles que Mail. Sous Windows, ils apparaissent à gauche et sont filtrés dans le Centre de notification. Vous pouvez cependant désactiver les notifications si vous en recevez trop.

Pour afficher votre profil, modifier votre statut ou votre photo de profil, cliquez sur votre photo en haut de l’application de bureau. À côté de votre photo se trouve le symbole qui vous permettra de commencer une nouvelle discussion, tandis que la petite flèche à côté du symbole de la nouvelle discussion fera apparaître un menu déroulant, notamment pour se déconnecter.

Gérer les chats sur WhatsApp Web et WhatsApp Desktop

WhatsApp Web et bureau offrent la possibilité de créer un nouveau groupe. Dans les paramètres, vous accéderez à des éléments tels que les messages disparus, les contacts bloqués et les préférences de notification, notamment l’activation ou la désactivation du son, le choix d’afficher ou non des aperçus ou la désactivation des notifications de bureau.

Sur WhatsApp Web, le menu déroulant situé en haut de vos discussions, à côté de votre photo de profil, vous permet d’accéder aux paramètres, à la possibilité de vous déconnecter et aux messages importants marqués d’une étoile. Sur WhatsApp pour bureau, il se trouve en bas à gauche au-dessus de “profil”.

Sur WhatsApp Web, pour chaque discussion individuelle dans l’écran principal apparaît une petite flèche à droite qui offre quelques options supplémentaires. Vous pouvez archiver une discussion, l’épingler, la mettre en sourdine, la supprimer ou la marquer comme non lue.

Il y a également plus d’options dans chaque discussion individuelle. Sur web, vous pouvez voir en haut à droite la date de la dernière connexion. En haut à droite, vous trouverez un symbole de recherche, ainsi qu’une petite flèche qui vous permettra d’accéder à un autre menu déroulant. Dans ce menu, vous pouvez sélectionner les messages de cette discussion, la mettre en sourdine, l’effacer et la supprimer, ainsi que consulter les coordonnées de cette personne. La barre centrale en haut de la discussion offre également aurez la possibilité de supprimer la discussion, d’activer la fonction de disparition des messages et de consulter les informations relatives au contact.

Les émojis sont également disponibles sur l’application de bureau WhatsApp. Vous les trouverez au même endroit que sur l’application pour smartphone, sur le côté de là où s’écrit un nouveau message. Le symbole du trombone permettant de joindre un média se trouve également à cet endroit

Comme pour l’application mobile WhatsApp, vous pouvez appeler ou passer un appel vidéo à un contact par le biais de l’application de bureau WhatsApp. Pour se faire, tapez sur le contact que vous souhaitez appeler ou appeler en vidéo et tapez sur l’icône audio ou l’icône vidéo en haut de sa discussion.

Cette fonctionnalité n’est en revanche pas disponible sur WhatsApp Web. Il suffira alors de dégainner votre téléphone, qui reste l’option la plus pratique pour passer des appels.

Quelles différences avec l’application WhatsApp sur smartphone ?

Certaines fonctionnalités ne sont pas prises en charge sur WhatsApp Web ou WhatsApp Desktop. Voici les principales différences :

Il n’est pas possible d’effacer ou de supprimer des chats sur des appareils liés si l’appareil principal du compte WhatsApp est un iPhone.

Il n’est pas possible d’envoyer des messages ou d’appeler quelqu’un qui utilise une ancienne version de WhatsApp.

Comme mentionné précédemment, WhatsApp Web ne prend pas en charge les appels vidéo ou les appels.

Il n’est également pas possible d’afficher la localisation en direct sur les appareils liés, ni de créer ou d’afficher des listes de diffusion sur ces appareils.

Enfin, il n’est pas possible d’envoyer de messages avec des aperçus de liens à partir de WhatsApp Web.

Raccourcis clavier de WhatsApp Web et Desktop

Pour clore ce dossier et faire de vous un pro de WhatsApp sur ordinateur, on vous dévoile tous les raccourcis de WhatsApp desktop, que ce soit sur Windows ou sur Mac. En revanche, il n’est probablement pas nécessaire d’apprendre un build order comme dans Starcraft.

Pour les utilisateurs Mac voici les raccourcis disponibles :

Marquer comme non lu : Cmd + Shift + U

Couper le son : Cmd + Shift + M

Archiver la discussion : Cmd + Shift + E

Supprimer la conversation : Cmd + Shift + D

Épingler la discussion : Cmd + Shift + P

Rechercher : Cmd + F

Chercher dans le chat : Cmd + Shift + F

Nouveau chat : Cmd + N

Chat suivant : Cmd + Tab

Chat précédent : Cmd + Shift + Tab

Nouveau groupe : Cmd + Shift + N

Pour les utilisateurs Windows, voici les raccourcis :

Marquer comme non lu : Ctrl + Shift + U

Couper le son : Ctrl + Shift + M

Archiver le chat : Ctrl + Shift + E

Supprimer le chat : Ctrl + Shift + D

Épingler la discussion : Ctrl + Shift + P

Rechercher : Ctrl + F

Rechercher dans le chat : Ctrl + Shift + F

Nouveau chat : Ctrl + N

Chat suivant : Ctrl + Tab

Chat précédent : Ctrl + Shift + Tab

Nouveau groupe : Ctrl + Shift + N

Profil et A propos : Ctrl + P

Augmenter la vitesse du message vocal sélectionné : Maj + .

Diminuer la vitesse du message vocal sélectionné : Maj + ,

Paramètres : Ctrl + ,

Panneau Gif : Ctrl + G

Panneau Emoji : Ctrl + E

Panneau Sticker : Ctrl + S